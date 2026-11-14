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सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, मची अफरा तफरी

कबाड़ गोदाम में भीषण आग ( ETV Bharat )

विकासनगर: सेलाकुई थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में नदी किनारे बने कबाड़ के गोदाम मे अचानक आग लग गई. कबाड़ के गोदाम में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरातफरी का महौल पैदा हो गया.



बता दें देहरादून के सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसन नदी के किनारे एक कंपनी के निकट कबाड़ के बड़े गोदामों में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग लगते ही धुएं के काले गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. दूर-दूर तक धुएं का गुबार देखा जा रहा था. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के गोदामों में भी दहशत फैल गई.