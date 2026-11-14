सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, मची अफरा तफरी
Fire at scrap warehouse: फिलहाल कबाड़ के गोदाम में आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 6:16 PM IST
विकासनगर: सेलाकुई थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में नदी किनारे बने कबाड़ के गोदाम मे अचानक आग लग गई. कबाड़ के गोदाम में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरातफरी का महौल पैदा हो गया.
बता दें देहरादून के सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक लगी भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसन नदी के किनारे एक कंपनी के निकट कबाड़ के बड़े गोदामों में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग लगते ही धुएं के काले गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. दूर-दूर तक धुएं का गुबार देखा जा रहा था. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के गोदामों में भी दहशत फैल गई.
आनन फानन में आग लगने की सूचना पुलिस और फायर बिग्रेड को दी गई. जिसके बाद सेलाकुई थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची. बिना देर किए आग बुझाने का काम शुरू किया. कबाड़ के गोदाम में रखे ज्वलनशील पदार्थों की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलें हुई. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.गनीमत रही कि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई. समय रहते आग बुझा दी गई. आग लगने के कारणों की पुलिस जांच कर रही है.
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फिलहाल कबाड़ के गोदाम में आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. सेलाकुई थाना के एसएस आई संदीप पंवार ने बताया की प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है.
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