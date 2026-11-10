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नोएडा: कपड़ा एक्सपोर्ट कंपनी में भीषण आग, छह दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

नोएडा के सेक्टर 63 की एक कंपनी में भड़की आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 63 स्थित कपड़ा एक्सपोर्ट कंपनी होरीशा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में देर रात अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई. कंपनी के एक फ्लोर पर आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल की छह गाड़ियों को बुलाया गया. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

छह दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा