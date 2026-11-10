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फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने पाया काबू

फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत/सहारनपुर : बागपत के खेकड़ा कस्बे में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है. यहां मंगलवार की सुबह के मुंडाला मोहल्ले स्थित पुराने फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप लेकर पूरी दुकान को चपेट में ले लिया. इस दौरान दुकान में रखा फ्रिज, सोफा, बेड सहित फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया. आग लगने की वजह प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, खेकड़ा कस्बे के मुंडाला मोहल्ले में शाहिद की पुराने फर्नीचर की दुकान है, जिसमें मंगलवार सुबह करीब सात बजे अचानक आग लग गई. बताया गया कि सुबह दुकान बंद थी. उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लग गई. दुकान में फर्नीचर और अन्य ज्वलनशील सामान मौजूद होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया.

सामान जलकर खाक (Photo Credit; ETV Bharat) दुकान से धुएं का गुबार उठता देख लोगों में हड़कंप मच गया. थोड़ी ही देर में आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. थोड़ी देर में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और दमकलकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. इंस्पेक्टर खेकड़ा आशीष का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही वह टीम के साथ मौके पक पहुंच गए थे, दमकल की दो गाड़ियां बुला ली गई थीं. आग पर काबू पा लिया गया है. कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. बता दें कि बीते 8 अक्टूबर को भी खेकड़ा कस्बे में एक किराना दुकान और उसके ऊपर बने मकान में भीषण आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से व्यापारी समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. सामान जलकर खाक (Photo Credit; ETV Bharat)