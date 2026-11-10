फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने पाया काबू
खेकड़ा कस्बे के मुंडाला मोहल्ले की घटना, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 2:05 PM IST
बागपत/सहारनपुर : बागपत के खेकड़ा कस्बे में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है. यहां मंगलवार की सुबह के मुंडाला मोहल्ले स्थित पुराने फर्नीचर की दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप लेकर पूरी दुकान को चपेट में ले लिया. इस दौरान दुकान में रखा फ्रिज, सोफा, बेड सहित फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया. आग लगने की वजह प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.
जानकारी के अनुसार, खेकड़ा कस्बे के मुंडाला मोहल्ले में शाहिद की पुराने फर्नीचर की दुकान है, जिसमें मंगलवार सुबह करीब सात बजे अचानक आग लग गई. बताया गया कि सुबह दुकान बंद थी. उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लग गई. दुकान में फर्नीचर और अन्य ज्वलनशील सामान मौजूद होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया.
दुकान से धुएं का गुबार उठता देख लोगों में हड़कंप मच गया. थोड़ी ही देर में आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. थोड़ी देर में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और दमकलकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.
इंस्पेक्टर खेकड़ा आशीष का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही वह टीम के साथ मौके पक पहुंच गए थे, दमकल की दो गाड़ियां बुला ली गई थीं. आग पर काबू पा लिया गया है. कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. बता दें कि बीते 8 अक्टूबर को भी खेकड़ा कस्बे में एक किराना दुकान और उसके ऊपर बने मकान में भीषण आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से व्यापारी समेत चार लोगों की मौत हो गई थी.
सहारनपुर : लकड़ी के कारखाने में लगी आग
सहारनपुर में भी आग लगने की घटना सामने आई है, यहां नदीम कॉलोनी स्थित घूघाल मेला चौक के पास मंगलवार सुबह एक लकड़ी के कारखाने में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग की सूचना मिलते ही दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.
इस अग्निकांड में आरा मशीन के टूल्स, टायर, रेहड़ा, लकड़ी के फट्टे और स्क्रैप के पुर्जे जलकर क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि दमकल कर्मियों की मुस्तैदी के चलते कारखाने के बाकी हिस्से और वहां रखा अन्य सामान सुरक्षित बचा लिया गया. राहत की बात रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल टीमों को मौके पर भेजा गया था. कर्मचारियों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.
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