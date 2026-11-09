रांची के हिंदपीढ़ी में फल के कैरेट गोदाम में भीषण आग, आसपास के घर कराए गए खाली
रांची के हिंदपीढ़ी में फल के कैरेट गोदाम में लगी भीषण आग से इलाके में सनसनी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 9, 2026 at 11:00 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में सोमवार रात भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. हिंदपीढ़ी के सेकंड स्ट्रीट स्थित फल के कैरेट रखने वाले एक गोदाम में रात करीब 9:30 बजे अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची लपटें दूर से दिखाई देने लगीं, जबकि पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया.
आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया. घटनास्थल पर हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस भी मौजूद है. आग की भयावहता को देखते हुए हिंदपीढ़ी के सेकंड और थर्ड स्ट्रीट में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए.
आसपास के घर कराए गए खाली
गोदाम के पास ही TAIF ENCLAVE नाम का अपार्टमेंट स्थित है. आग के दूसरे घरों और इमारतों तक फैलने की आशंका को देखते हुए आसपास के मकानों को खाली करा लिया गया है. स्थानीय लोग इस बात को लेकर दहशत में हैं कि कहीं आग की लपटें आसपास के घरों को अपनी चपेट में न ले लें. स्थानीय अमित कुमार ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज हैं कि दूर तक उसकी गर्माहट महसूस हो रही है.
आग की लपटें देख दहशत में लोग
स्थानीय निवासी अमित के मुताबिक गोदाम में रात करीब 9:30 बजे आग लगी थी. शुरुआत में लगी आग देखते ही देखते तेजी से फैलने लगी. इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. फिलहाल अग्निशमन विभाग की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हैं. आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का आकलन आग बुझने के बाद ही हो सकेगा.
इसे भी पढ़ें- रांची में आधी रात का तांडव: बूटी मोड़ के पास दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक
इसे भी पढ़ें- देवघर में नेल पॉलिश फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काबू पाने में लगे पांच घंटे
इसे भी पढ़ें- जलता कोयला लेकर स्टेशन पर जा पहुंची मालगाड़ी, जानें फिर क्या हुआ आगे