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रांची के हिंदपीढ़ी में फल के कैरेट गोदाम में भीषण आग, आसपास के घर कराए गए खाली

रांची के हिंदपीढ़ी में फल के कैरेट गोदाम में भीषण आग ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में सोमवार रात भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. हिंदपीढ़ी के सेकंड स्ट्रीट स्थित फल के कैरेट रखने वाले एक गोदाम में रात करीब 9:30 बजे अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची लपटें दूर से दिखाई देने लगीं, जबकि पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया.

आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया. घटनास्थल पर हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस भी मौजूद है. आग की भयावहता को देखते हुए हिंदपीढ़ी के सेकंड और थर्ड स्ट्रीट में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए.