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बिलासपुर के अटल आवास में आग, साड़ी और रस्सी के सहारे लोगों ने बचाई जान, 5 बाइक जलकर राख

बिलासपुर : बिलासपुर के अटल आवास में लगी आग के बाद 75 लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया.इस दौरान महिलाओं और बच्चों में अफरा तफरी मच गई. जान बचाने के लिए कुछ लोग पहली और दूसरी मंजिल से रस्सी के सहारे नीचे उतरे. घटना मे 4 से 5 बाइक जल गई है.जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है.

रविवार देर रात मुक्तिधाम के पास स्थित अटल आवास में आग लगने से हड़कंप मच गया. आग और धुएं के कारण आवास में रहने वाले लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई.घटना के दौरान महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी फंस गए. ऐसे में स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए रस्सी और कपड़ों की मदद से 75 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

बिलासपुर के अटल आवास में आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



ग्राउंड फ्लोर में लगी आग



जानकारी के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र के मुक्तिधाम के पास स्थित अटल आवास के ग्राउंड फ्लोर में रविवार देर रात करीबन 1 बजे के आसपास अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे परिसर में धुआं फैलने लगा.आग की चपेट में आने से वहां खड़ी चार से पांच बाइक जलकर खाक हो गईं. आग और धुएं को देखकर आवास में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई.



महिलाएं और बच्चे बिल्डिंग में फंसे

कई लोग बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाशने लगे, जबकि कुछ लोग अंदर ही फंस गए. इस दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित निकालना चुनौती बन गया.स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय रहवासियों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया. ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रस्सियों और कपड़ों का सहारा लिया गया. स्थानीय लोगों की मदद से 75 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जानकारी सामने आई है. इस दौरान लोगों में भय और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.



