टिहरी तपोवन होटल में भीषण आग, एक्शन में पुलिस-फायर सर्विस, तीन जिंदगियां बचाईं
टिहरी पुलिस ने दीपावली के मद्देनजर होटल संचालकों और आम नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 8, 2026 at 11:34 AM IST
टिहरी: दीपावली के बीच टिहरी गढ़वाल के तपोवन क्षेत्र में एक होटल में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि होटल के अंदर मौजूद तीन लोग इसकी चपेट में आकर फंस गए. सूचना मिलते ही टिहरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. फायर सर्विस की तीन यूनिटों ने संयुक्त रूप से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. जिसके बाद होटल में फंसे तीनों व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाला गया. पुलिस और फायर सर्विस की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया.
दरअसल, थाना मुनि की रेती क्षेत्र के अंतर्गत तपोवन स्थित एनबी होटल में आग लगने की सूचना पीएफटी के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही टिहरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम हरकत में आ गई. बिना देरी किए टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई. दीपावली पर्व को देखते हुए तपोवन और मुनि की रेती क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत फायर सर्विस की टीमें तैनात थीं. इसी का फायदा मिला और नरेंद्रनगर फायर स्टेशन की दो फायर यूनिटों के साथ ऋषिकेश की एक फायर यूनिट तत्काल मौके पर पहुंची.
तीनों फायर यूनिटों ने आपसी समन्वय और सूझबूझ के साथ आग बुझाने का अभियान शुरू किया. इस दौरान होटल के अंदर आग के बीच फंसे तीन व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी. फायर सर्विस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना तत्परता दिखाते हुए तीनों व्यक्तियों का सकुशल रेस्क्यू किया. इसके बाद टीमों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. पुलिस और फायर सर्विस की त्वरित कार्रवाई के चलते आग को फैलने से रोकने के साथ ही एक बड़ा हादसा टाल दिया गया.इस अग्निकांड में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई. हालांकि होटल में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
वहीं, टिहरी पुलिस ने दीपावली के मद्देनजर होटल संचालकों और आम नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. पुलिस ने कहा होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखें. उनकी नियमित जांच भी करें. किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दें. टिहरी पुलिस ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस एवं फायर सर्विस की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं.
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