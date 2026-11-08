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टिहरी तपोवन होटल में भीषण आग, एक्शन में पुलिस-फायर सर्विस, तीन जिंदगियां बचाईं

टिहरी तपोवन होटल में भीषण आग ( ETV Bharat )

टिहरी: दीपावली के बीच टिहरी गढ़वाल के तपोवन क्षेत्र में एक होटल में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि होटल के अंदर मौजूद तीन लोग इसकी चपेट में आकर फंस गए. सूचना मिलते ही टिहरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. फायर सर्विस की तीन यूनिटों ने संयुक्त रूप से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. जिसके बाद होटल में फंसे तीनों व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाला गया. पुलिस और फायर सर्विस की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया.

दरअसल, थाना मुनि की रेती क्षेत्र के अंतर्गत तपोवन स्थित एनबी होटल में आग लगने की सूचना पीएफटी के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई. सूचना मिलते ही टिहरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम हरकत में आ गई. बिना देरी किए टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई. दीपावली पर्व को देखते हुए तपोवन और मुनि की रेती क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत फायर सर्विस की टीमें तैनात थीं. इसी का फायदा मिला और नरेंद्रनगर फायर स्टेशन की दो फायर यूनिटों के साथ ऋषिकेश की एक फायर यूनिट तत्काल मौके पर पहुंची.