टोहाना में बैटरी गोदाम में लगी भीषण आग, फतेहाबाद और भूना से भी बुलाई गई दमकल गाड़ियां
टोहाना में बैटरी गोदाम में लगी भीषण आग, फतेहाबाद और भूना से भी बुलाई गई दमकल गाड़ियां
Published : October 18, 2026 at 4:46 PM IST
फतेहाबादः टोहाना-खनौरा रोड पर स्थित मलिक बैटरी स्टोर के गोदाम में रविवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की लपटें उठती देख आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए.
मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदारः आग की सूचना मिलने पर कुलां के नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि "गोदाम में आग काफी भयंकर है. दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं. आग की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को भी बुलाया गया है. फतेहाबाद और भूना से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की गई हैं."
शॉर्ट सर्किट से आग की आशंकाः प्रशासन की ओर से आग पर जल्द काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं. नायब तहसीलदार ने बताया कि, प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा. आग बुझने के बाद ही गोदाम में हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा. घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनातः बैटरी गोदाम में आग के बीच बड़ी संख्या स्थानीय लोग और मजदूरों की मदद से गोदाम के आसपास वाले इलाके को खाली किया जा रहा है. इस काम पुलिस की ओर से व्यवस्था बनाए रखने में मदद की जा रही है. साथ ही पुलिस के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.