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टोहाना में बैटरी गोदाम में लगी भीषण आग, फतेहाबाद और भूना से भी बुलाई गई दमकल गाड़ियां

बैटरी गोदाम में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

फतेहाबादः टोहाना-खनौरा रोड पर स्थित मलिक बैटरी स्टोर के गोदाम में रविवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की लपटें उठती देख आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए.

मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदारः आग की सूचना मिलने पर कुलां के नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि "गोदाम में आग काफी भयंकर है. दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं. आग की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को भी बुलाया गया है. फतेहाबाद और भूना से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की गई हैं."

फतेहाबाद और भूना से भी बुलाई गई दमकल गाड़ियां (ETV Bharat)