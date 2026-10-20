रॉबर्ट्सगंज नवीन सब्जी मंडी में भीषण आग, लाखों का सामान जला, व्यापारियों ने जताई साजिश की आशंका
आग की चपेट में आने से कई आढ़तियों की दुकानों में रखा आलू, प्याज और अन्य सब्जियां जल गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 3:27 PM IST
सोनभद्र : रॉबर्ट्सगंज स्थित नवीन सब्जी मंडी समिति परिसर में देर रात लगी भीषण आग से अफरा-तफरी मच गई. आग की चपेट में आने से कई आढ़तियों की दुकानों में रखा आलू, प्याज और अन्य सब्जियां जल गईं. मंडी परिसर में खड़ी दो बाइक और एक कार भी आग की चपेट में आकर जल गईं. इस अग्निकांड में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने मोर्चा संभाला. सीओ रणधीर मिश्रा और कोतवाल धर्मेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. दमकल कर्मियों ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस और फायर ब्रिगेड की सक्रियता से आग को मंडी के अन्य हिस्सों में फैलने से रोकने में मदद मिली.
इस अग्निकांड को लेकर मंडी के व्यापारियों ने संदेह जताया है. व्यापारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही मंडी परिसर में दुकान लगाने वाले कथित अवैध दुकानदारों को हटाया गया था. इसके चलते उनकी रोजी-रोटी प्रभावित हुई थी. अब मंडी में अचानक लगी आग को लेकर व्यापारी इस घटनाक्रम को भी जांच के दायरे में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, आग लगने और दुकानदारों को हटाए जाने के बीच किसी तरह के संबंध की अभी पुष्टि नहीं हुई है.
घटना की सूचना मिलने पर सदर विधायक भूपेश चौबे भी मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया. आग में कारोबारियों का सामान जलने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है. व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता चल सके. सीओ सिटी रणधीर मिश्रा का कहना है कि आग किन परिस्थितियों में लगी इस बात की जांच की जा रही है.
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