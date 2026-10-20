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रॉबर्ट्सगंज नवीन सब्जी मंडी में भीषण आग, लाखों का सामान जला, व्यापारियों ने जताई साजिश की आशंका

नवीन सब्जी मंडी में लगी आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र : रॉबर्ट्सगंज स्थित नवीन सब्जी मंडी समिति परिसर में देर रात लगी भीषण आग से अफरा-तफरी मच गई. आग की चपेट में आने से कई आढ़तियों की दुकानों में रखा आलू, प्याज और अन्य सब्जियां जल गईं. मंडी परिसर में खड़ी दो बाइक और एक कार भी आग की चपेट में आकर जल गईं. इस अग्निकांड में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने मोर्चा संभाला. सीओ रणधीर मिश्रा और कोतवाल धर्मेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. दमकल कर्मियों ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस और फायर ब्रिगेड की सक्रियता से आग को मंडी के अन्य हिस्सों में फैलने से रोकने में मदद मिली.