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नोएडा सेक्टर-6 के प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूसरी इमारत भी आई चपेट में

प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस-1 क्षेत्र के सेक्टर-6 स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से रविवार देर रात हड़कंप मच गया. यहां बी-134 स्थित चार मंजिला इमारत में प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फूल बनाने का काम होता है. प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया.

आग इतनी तेजी से फैली कि पास स्थित दूसरी बिल्डिंग भी इसकी चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. करीब 25 दमकल गाड़ियों की मदद से कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.