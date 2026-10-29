कानपुर के बारादेवी मंदिर परिसर में भीषण आग, 8 से अधिक दुकानें जलीं, केस्को की लापरवाही पर फूटा दुकानदारों का गुस्सा
सुबह करीब 8 बजे केस्को के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तो गुस्साए दुकानदारों ने उन्हें घेर लिया और जमकर हंगामा किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:27 PM IST
कानपुर : जूही थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध बारादेवी मंदिर परिसर में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हो गया. बिजली के पोल में हुए शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की करीब 8 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. दीपावली के लिए दुकानदारों ने दुकानों में भारी मात्रा में सामान डंप किया था, जो जलकर पूरी तरह खाक हो गया. दुकानदारों के मुताबिक, इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. घटना के बाद व्यापारियों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है.
बारादेवी मंदिर परिसर में नवरात्र से लेकर दीपावली और अन्य बड़े पर्वों तक अस्थायी दुकानें लगती हैं. इन दुकानों में आर्टिफिशियल ज्वैलरी, कॉस्मेटिक उत्पाद, रेडीमेड कपड़े, खिलौने, चूड़ियां और अन्य घरेलू सामानों का कारोबार किया जाता है. चूंकि आगामी दीपावली के त्योहार को महज कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए दुकानदारों ने अपनी पूंजी लगाकर और उधार लेकर दुकानों में भारी स्टॉक भर रखा था.
चार घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू : सुबह जब स्थानीय लोगों ने दुकानों से ऊंची-ऊंची लपटें उठती हुईं देखीं, तो इलाके में हड़कंप मच गया. लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उस पर काबू पाना असंभव हो गया. सूचना मिलते ही जूही पुलिस और किदवई नगर, फजलगंज, लाटूश रोड फायर स्टेशन से दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया.
किसी ने नहीं उठाया फोन : दुकानदारों का आरोप है कि जब यह हादसा हुआ, तब उन्होंने तुरंत मदद के लिए केस्को के जिम्मेदार अधिकारियों और कंट्रोल रूम के नंबरों पर कई बार फोन किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनका फोन रिसीव नहीं किया. अगर समय रहते बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति काट दी होती या उनकी सूचना पर तुरंत सहायता पहुंचती, तो नुकसान के आंकड़े को काफी हद तक कम किया जा सकता था.
शिकायत पर नहीं हुई सुनवाई : चूड़ी का व्यवसाय करने वाली शाहजहां और रश्मि गुप्ता ने बताया कि मंदिर परिसर के पास लगा बिजली का पोल और तार पिछले कई दिनों से खराब स्थिति में था. कई बार इन खतरनाक तारों की शिकायत केस्को के अधिकारियों से की थी, लेकिन विभाग की सुस्ती के चलते तारों को बदला नहीं गया.
व्यापारियों ने मांगा मुआवजा : रचना गुप्ता और राहुल सैनी (आर्टिफिशियल ज्वैलरी), संजय गुप्ता (रेडीमेड कपड़े) और सनी (चूड़ी की दुकान) समेत लगभग आठ से अधिक व्यापारियों की दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं. सुबह करीब 8 बजे जब केस्को के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तो गुस्साए दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और जमकर हंगामा किया. प्रभावित दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन से प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. साथ ही मुआवाजा भी मांगा है.
शॉर्ट सर्किट से लगी आग : मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों को तुरंत मौके पर रवाना कर दिया गया था. कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है. प्रारंभिक जांच में आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट ही लग रही है. फिलहाल दमकल और स्थानीय पुलिस विभाग संयुक्त रूप से इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रहे हैं.
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