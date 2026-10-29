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कानपुर के बारादेवी मंदिर परिसर में भीषण आग, 8 से अधिक दुकानें जलीं, केस्को की लापरवाही पर फूटा दुकानदारों का गुस्सा

कई दुकानें जलीं. ( Photo Credit; Local people )

कानपुर : जूही थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध बारादेवी मंदिर परिसर में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हो गया. बिजली के पोल में हुए शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की करीब 8 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. दीपावली के लिए दुकानदारों ने दुकानों में भारी मात्रा में सामान डंप किया था, जो जलकर पूरी तरह खाक हो गया. दुकानदारों के मुताबिक, इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. घटना के बाद व्यापारियों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है.

बारादेवी मंदिर परिसर में नवरात्र से लेकर दीपावली और अन्य बड़े पर्वों तक अस्थायी दुकानें लगती हैं. इन दुकानों में आर्टिफिशियल ज्वैलरी, कॉस्मेटिक उत्पाद, रेडीमेड कपड़े, खिलौने, चूड़ियां और अन्य घरेलू सामानों का कारोबार किया जाता है. चूंकि आगामी दीपावली के त्योहार को महज कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए दुकानदारों ने अपनी पूंजी लगाकर और उधार लेकर दुकानों में भारी स्टॉक भर रखा था.

चार घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू : सुबह जब स्थानीय लोगों ने दुकानों से ऊंची-ऊंची लपटें उठती हुईं देखीं, तो इलाके में हड़कंप मच गया. लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उस पर काबू पाना असंभव हो गया. सूचना मिलते ही जूही पुलिस और किदवई नगर, फजलगंज, लाटूश रोड फायर स्टेशन से दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया. आग बुझने के बाद सामान तलाश करते लोग. (Photo Credit; Local people) किसी ने नहीं उठाया फोन : दुकानदारों का आरोप है कि जब यह हादसा हुआ, तब उन्होंने तुरंत मदद के लिए केस्को के जिम्मेदार अधिकारियों और कंट्रोल रूम के नंबरों पर कई बार फोन किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनका फोन रिसीव नहीं किया. अगर समय रहते बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति काट दी होती या उनकी सूचना पर तुरंत सहायता पहुंचती, तो नुकसान के आंकड़े को काफी हद तक कम किया जा सकता था.