घर और गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों के सामान जलकर राख
Saharsa Fire Incident: सहरसा में घर और गोदाम में भीषण आग लगी है. आगजनी में करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है. रिपोर्ट- राहुल कुमार
Published : November 17, 2026 at 7:20 AM IST
सहरसा: भारतीय नगर वार्ड संख्या-35 में सोमवार शाम करीब 7 बजे प्रभु टेंट हाउस के संचालक अर्जुन प्रसाद सिंह के घर और गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते घर और गोदाम में रखा टेंट का करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया.
घर और गोदाम में लगी आग
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब सात बजे अचानक आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और घर के साथ गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया.
देखते ही देखते पूरा सामान जलकर राख
गोदाम में टेंट से संबंधित काफी सामान रखा हुआ था. आग की भयावहता के कारण देखते ही देखते पूरा सामान जलने लगा और घर में रखा अन्य सामान भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया.
मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी
आगजनी के संबंध में अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम चार दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची. साथ ही सदर थाना पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची.
आग ने लिया विकराल रूप
दमकलकर्मियों ने आग बुझाने का लगातार प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि चारों दमकल गाड़ियों का पानी खत्म होने के बावजूद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका.
दो घंटे बाद आग पर पाया काबू
करीब दो घंटे तक दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे रहे. इसके बावजूद आग की लपटें उठती रहीं और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना रहा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह और सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया.
गैस सिलेंडर फटने की आशंका
प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह गैस सिलेंडर फटना बताया जा रहा है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आगजनी में एक करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.
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