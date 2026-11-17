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घर और गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों के सामान जलकर राख

घर और गोदाम में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

सहरसा: भारतीय नगर वार्ड संख्या-35 में सोमवार शाम करीब 7 बजे प्रभु टेंट हाउस के संचालक अर्जुन प्रसाद सिंह के घर और गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते घर और गोदाम में रखा टेंट का करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया.

घर और गोदाम में लगी आग