मैनपुरी के क्रिश्चियन तिराहे पर भीषण आग; तीन कपड़ा शोरूम जलकर राख
शहर के व्यस्ततम चौराहे पर आग से हड़कंप, एक साथ तीन दुकानों में आग की लपटे दूर तक देखी गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:58 AM IST
मैनपुरी: शहर के व्यस्त क्रिश्चियन तिराहे पर गुरुवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. यहां एक मार्केट में स्थित लहंगा-चुन्नी के तीन शोरूम आग की चपेट में आ गए. आग इतनी विकराल थी कि भूतल से लेकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पर बने गोदामों तक फैल गई.
हादसे में व्यापारियों का करोड़ों रुपये का सामान जलकर नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है. आग बुझाने के लिए जनपद के साथ पड़ोसी जनपदों से भी दमकल गाड़ियों को बुलाया गया. करीब आठ दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया.
जानकारी के अनुसार, क्रिश्चियन तिराहे पर स्थित एक मार्केट की इमारत में कपड़ों के शोरूम संचालित हैं. प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, रात करीब 11:45 बजे लहंगा-चुन्नी के एक शोरूम में शॉर्ट सर्किट के बाद तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी.
इसके तुरंत बाद दुकान के अंदर से आग की तेज लपटें निकलने लगीं. देखते ही देखते आग ने आसपास के शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया. इमारत की ऊपरी मंजिलों पर बने गोदामों तक आग पहुंचने से नुकसान और बढ़ने की आशंका है.