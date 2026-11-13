अलवर में आग का तांडव, दो अलग-अलग कबाड़ गोदामों में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू
गोदामों में प्लास्टिक का सामान रखा होने के कारण आग फैलती चली गई, जिससे दमकल ने बड़ी मुश्किल से काबू पाया.
Published : November 13, 2026 at 7:32 AM IST
अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्कूल के पास गुरुवार रात को अज्ञात कारणों के चलते एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई. क्षेत्र में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल हो गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, सूचना पर दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास किए. वहीं एक अन्य हादसा जिंदोली पुलिस चौकी के समीप हुआ, जहां एक ट्रांसफार्मर के पास एक और कबाड़ के गोदाम में ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी से आग लग गई. जिस पर भी कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने काबू पाया.
अग्निशमन विभाग के अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के पास कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई. इस सूचना पर भवानी तोप फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया. मौके पर लगी भीषण आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं. भीषण आग को देखते हुए दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गईं. उन्होंने बताया कि कबाड़ी के गोदाम में काफी प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, जिससे आग बढ़ती चली गई.
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उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने भी मौके पर विभाग के साथ अपने स्तर पर प्रयास किए, साथ ही 6 से 7 टैंकरों के माध्यम से 50 से ज्यादा फेरे लगाकर पानी डालकर आग पर काबू पाने के प्रयास किए, जो सार्थक रहे. उन्होंने बताया कि संभवतः किसी पटाखे की चिंगारी से कबाड़ी के गोदाम में रखे प्लास्टिक में आग लगी, जो बढ़ गई. घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई. घटना में नुकसान का आकलन मालिक द्वारा किया जा रहा है.
ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लगी: फायर ऑफिसर अमित मीणा ने बताया कि आग की दूसरी घटना जिंदोली स्थित कबाड़ी के गोदाम में हुई. समय रहते सूचना मिलने पर इस पर भी काबू पाया गया. संभावना है कि गोदाम में आग पास ही लगे ट्रांसफार्मर की चिंगारी से लगी है.
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