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अलवर में आग का तांडव, दो अलग-अलग कबाड़ गोदामों में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू

आग बुझाने का प्रयास करते दमकल कर्मी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्कूल के पास गुरुवार रात को अज्ञात कारणों के चलते एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई. क्षेत्र में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल हो गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, सूचना पर दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास किए. वहीं एक अन्य हादसा जिंदोली पुलिस चौकी के समीप हुआ, जहां एक ट्रांसफार्मर के पास एक और कबाड़ के गोदाम में ट्रांसफार्मर से उठी चिंगारी से आग लग गई. जिस पर भी कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने काबू पाया.