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दिल्ली: नकली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने चार को किया अरेस्ट

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय स्तर पर चल रहे नकली और जीवनरक्षक दवाओं के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में सरगना समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब छह करोड़ रुपये कीमत की नकली और सरकारी सप्लाई की दवाएं, वैक्सीन, इंसुलिन, एंटी सीरम, ह्यूमन एल्ब्यूमिन समेत भारी मात्रा में दवाएं और पैकेजिंग मशीनें बरामद की गई हैं. पुलिस ने मुखर्जी नगर इलाके में चल रही अवैध मैन्युफैक्चरिंग और री-पैकेजिंग यूनिट का भी खुलासा किया है.

डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक संगठित गिरोह सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं को अवैध तरीके से बाजार में बेच रहा है. इसके बाद क्राइम ब्रांच और ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने मुखर्जी नगर स्थित एक मकान पर छापा मारा. यहां से आरोपी मनोज कुमार जैन को पकड़ा गया. जांच में सामने आया कि गिरोह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से दवाएं अवैध तरीके से हासिल करता था.

इन राज्यों में थी सप्लाई: पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले सरकारी सप्लाई वाली दवाओं के असली लेबल और पहचान चिह्न हटाते. इसके बाद नई पैकेजिंग और नकली लेबल लगाकर उन्हें बाजार में महंगी कीमतों पर बेचा जाता था. गिरोह दिल्ली-एनसीआर के अलावा कोलकाता, गुवाहाटी, इंफाल और पूर्वोत्तर राज्यों तक सप्लाई कर रहा था. आरोपी नकली ह्यूमन एल्ब्यूमिन जैसी गंभीर मरीजों को दी जाने वाली दवाएं भी तैयार कर रहे थे, जिससे लोगों की जान को बड़ा खतरा पैदा हो गया था.

की जाती थी रि-पैकेजिंग: पुलिस ने इस मामले में मनोज कुमार जैन, राजू कुमार मिश्रा, विक्रम सिंह उर्फ सनी और वतन को गिरफ्तार किया है. जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह सरकारी अस्पतालों के कुछ अंदरूनी संपर्कों की मदद से अतिरिक्त दवाएं हासिल करता था. बाद में इन्हें गुप्त यूनिट में ले जाकर री-लेबलिंग और री-पैकेजिंग की जाती थी.