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नकली दवाओं के बड़े रैकेट का पर्दाफाश; 24 लाख रुपये की दवाएं सीज, 8 पर FIR की कार्रवाई शुरू, लखनऊ से गोंडा तक फैला है नेटवर्क

जांच करते अधिकारी ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) और लखनऊ पुलिस की कार्रवाई में नकली और अवैध दवाओं के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. जांच में ऐसे कई नामी ब्रांड की दवाएं मिलीं, जिनके पैकेट पर प्रिंटिंग और स्पेलिंग की गलतियां थीं. अमीनाबाद, बक्शी का तालाब और गोंडा में छापेमारी के दौरान करीब 24 लाख रुपये की संदिग्ध दवाएं बरामद कर सील की गईं हैं. जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क राजस्थान से संचालित हो रहा था, जहां से नकली दवाएं उत्तर प्रदेश भेजी जाती थीं.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार ने बताया कि लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर नकली और अवैध दवाओं के अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया गया है. अमीनाबाद, बक्शी का तालाब और गोंडा में छापेमारी के दौरान करीब 24 लाख रुपये की संदिग्ध दवाएं बरामद कर सील की गईं. उन्होंने बताया कि 27 संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला भेजे गए हैं. जांच में पता चला कि यह नेटवर्क राजस्थान से संचालित हो रहा था, जहां से नकली दवाएं उत्तर प्रदेश भेजी जाती थीं. उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी (राजस्थान) समेत कई लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है.





उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर 8 और 9 जुलाई को अमीनाबाद में एक अवैध गोदाम पर छापा मारा था. यहां भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं मिलीं. जांच के दौरान अधिकारियों ने देखा कि कई नामी कंपनियों की दवाओं के रैपर और लेबल पर प्रिंटिंग और स्पेलिंग की गंभीर गलतियां थीं, इससे दवाओं के नकली होने का शक गहरा गया.

पूछताछ में मौके पर मौजूद व्यक्ति दवाओं से जुड़ा कोई वैध लाइसेंस, खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड या बिल नहीं दिखा पाया. पूछताछ में यह भी सामने आया कि अलग-अलग लोगों से बिना बिल के कम कीमत पर दवाएं खरीदकर उन्हें बाजार में बेचा जाता था. एफएसडीए ने मौके से संदिग्ध दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला भेजे हैं. वहीं, करीब 21 लाख रुपये की दवाओं को सूचीबद्ध कर कोर्ट की अनुमति के बाद सील कर दिया गया.