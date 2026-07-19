नकली दवाओं के बड़े रैकेट का पर्दाफाश; 24 लाख रुपये की दवाएं सीज, 8 पर FIR की कार्रवाई शुरू, लखनऊ से गोंडा तक फैला है नेटवर्क
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त ने बताया कि नकली और अवैध दवाओं के अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 10:29 PM IST
लखनऊ : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) और लखनऊ पुलिस की कार्रवाई में नकली और अवैध दवाओं के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. जांच में ऐसे कई नामी ब्रांड की दवाएं मिलीं, जिनके पैकेट पर प्रिंटिंग और स्पेलिंग की गलतियां थीं. अमीनाबाद, बक्शी का तालाब और गोंडा में छापेमारी के दौरान करीब 24 लाख रुपये की संदिग्ध दवाएं बरामद कर सील की गईं हैं. जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क राजस्थान से संचालित हो रहा था, जहां से नकली दवाएं उत्तर प्रदेश भेजी जाती थीं.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार ने बताया कि लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर नकली और अवैध दवाओं के अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया गया है. अमीनाबाद, बक्शी का तालाब और गोंडा में छापेमारी के दौरान करीब 24 लाख रुपये की संदिग्ध दवाएं बरामद कर सील की गईं.
उन्होंने बताया कि 27 संदिग्ध दवाओं के नमूने जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला भेजे गए हैं. जांच में पता चला कि यह नेटवर्क राजस्थान से संचालित हो रहा था, जहां से नकली दवाएं उत्तर प्रदेश भेजी जाती थीं. उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी (राजस्थान) समेत कई लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है.
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर 8 और 9 जुलाई को अमीनाबाद में एक अवैध गोदाम पर छापा मारा था. यहां भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं मिलीं. जांच के दौरान अधिकारियों ने देखा कि कई नामी कंपनियों की दवाओं के रैपर और लेबल पर प्रिंटिंग और स्पेलिंग की गंभीर गलतियां थीं, इससे दवाओं के नकली होने का शक गहरा गया.
पूछताछ में मौके पर मौजूद व्यक्ति दवाओं से जुड़ा कोई वैध लाइसेंस, खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड या बिल नहीं दिखा पाया. पूछताछ में यह भी सामने आया कि अलग-अलग लोगों से बिना बिल के कम कीमत पर दवाएं खरीदकर उन्हें बाजार में बेचा जाता था. एफएसडीए ने मौके से संदिग्ध दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए सरकारी प्रयोगशाला भेजे हैं. वहीं, करीब 21 लाख रुपये की दवाओं को सूचीबद्ध कर कोर्ट की अनुमति के बाद सील कर दिया गया.
उन्होंने बताया कि जांच आगे बढ़ी तो बक्शी का तालाब में एक अवैध गोदाम पर भी कार्रवाई की गई. यहां से चार संदिग्ध दवाओं के नमूने लिए गए और करीब तीन लाख रुपये की दवाएं सील की गईं. इसके बाद टीम ने गोंडा में भी छापेमारी की. जांच के दौरान एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं का अवैध भंडारण भी मिला, जिसके बाद संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू की गई.
उन्होंने बताया कि एफएसडीए की जांच में मिले दस्तावेजों, लिखित बयानों और अन्य साक्ष्यों से पता चला कि यह सिर्फ लखनऊ या गोंडा तक सीमित मामला नहीं है. शुरुआती जांच में इस पूरे नेटवर्क के तार राजस्थान से जुड़े मिले हैं. अधिकारियों के मुताबिक, मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों पर राजस्थान में नकली और अवैध दवाओं के निर्माण का आरोप है, जहां से बड़ी मात्रा में दवाएं उत्तर प्रदेश भेजी जा रही थीं. इसके बाद इन्हें बिना बिल के अलग-अलग लोगों के माध्यम से बाजार में खपाया जाता था. जांच एजेंसियों का मानना है कि यह एक संगठित अंतरराज्यीय नेटवर्क है, जो नकली दवाओं के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री का काम कर रहा था. उन्होंने बताया कि एफएसडीए ने मुख्य आरोपी भूपेंद्र शर्मा समेत आठ आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में अमीनाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है.
एफएसडीए ने की अपील : एफएसडीए ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी दवा की पैकिंग, प्रिंटिंग या कीमत को लेकर संदेह हो तो उसे न खरीदें. ऐसी किसी भी संदिग्ध दवा या अवैध भंडारण की जानकारी तुरंत विभाग या स्थानीय पुलिस को दें. अधिकारियों का कहना है कि नकली दवाओं का यह कारोबार सीधे लोगों की जान से जुड़ा है, इसलिए इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
उन्होंने बताया कि दवा हमेशा लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर से ही खरीदें और खरीदने के बाद पक्का बिल जरूर लें. दवा के पैकेट पर ब्रांड का नाम, स्पेलिंग, बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी डेट ध्यान से चेक करें. अगर पैकिंग फटी हुई हो, प्रिंटिंग धुंधली लगे, स्पेलिंग में गलती दिखे या कीमत सामान्य से बहुत कम हो, तो ऐसी दवा बिल्कुल न खरीदें. डॉक्टर की सलाह के बिना किसी अनजान व्यक्ति या ऑनलाइन अनधिकृत प्लेटफॉर्म से दवा लेने से बचें. यदि दवा लेने के बाद कोई असामान्य परेशानी हो या दवा पर संदेह हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन या स्थानीय पुलिस को जरूर दें.
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