करनाल में अवैध हथियारों के नेटवर्क का बड़ा खुलासा, MP तक पहुंची पुलिस की जांच
करनाल में अवैध हथियारों की सप्लाई के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पूछताछ में हथियारों के नेटवर्क के कई अहम सुराग सामने आए.
Published : September 30, 2026 at 12:50 PM IST
करनालः हरियाणा के में सीआईए-3 द्वारा अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप की बरामदगी ने राज्य में संगठित अपराध और अंतरराज्यीय हथियार तस्करों के खतरनाक गठजोड़ को एक बार फिर उजागर कर दिया है. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से करनाल तक फैले इस नेटवर्क से 8 देसी पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस बरामद होना महज एक बरामदगी नहीं, बल्कि एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र को समय रहते नाकाम करने की कहानी है.
सलाखों के पीछे की दोस्ती और 'हैंडलर' का मॉडलः इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि तीनों मुख्य आरोपियों-विकास उर्फ विक्की, श्रवण ठाकुर और जगेश्वर की जान-पहचान जेल में बंद रहने के दौरान हुई थी. एनडीपीएस, पॉक्सो, आर्म्स एक्ट और मारपीट जैसे गंभीर मामलों में अलग-अलग समय पर जेल पहुंचे इन तीनों अपराधियों ने वहीं से साथ काम करने का खाका तैयार किया.
अवैध हथियारों का केंद्र रहा है बुरहानपुरः मध्य प्रदेश का बुरहानपुर इलाका लंबे समय से अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के लिए कुख्यात रहा है. आरोपी वहीं से हथियारों की सप्लाई उठाकर करनाल लाए थे. ये आरोपी खुद मुख्य निशानेबाज या खरीदार नहीं थे, बल्कि 'हैंडलर' के रूप में काम कर रहे थे. उनका काम हथियारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर आगे किसी तीसरे गिरोह को सौंपना था.
ताश के पत्तों की तरह ढहा नेटवर्कः 15 सितंबर को करनाल पुलिस की सीआईए-3 टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर काछवा पुल के पास छापेमारी कर विकास उर्फ विक्की को पकड़ा. विक्की के पास से 2 पिस्टल और 3 कारतूस मिले. पुलिस ने इसे एक साधारण मामला मानने के बजाय जब गहराई से पड़ताल शुरू की, तो इस गिरोह की जड़ें मध्य प्रदेश के दमोह तक फैली मिलीं. करनाल पुलिस के एसपी करन गोयल ने बताया जो पुलिस टीम गठित की थी उस ने तुरंत दमोह में दबिश दी और श्रवण ठाकुर व जगेश्वर को गिरफ्तार कर उनके ठिकाने से 6 और पिस्टल व 17 कारतूस बरामद किए.
आपराधिक इतिहास का ब्योरा: करनाल एसपी करण गोयल ने बताया कि "गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. मुख्य आरोपी विकास उर्फ विक्की पर शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस और मारपीट जैसे कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं. वहीं दूसरे आरोपी श्रवण ठाकुर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित 3 से 4 मामले दर्ज हैं. तीसरे आरोपी जगेश्वर के खिलाफ भी 1 आपराधिक मुकदमा दर्ज पाया गया है."
जांच का अगला चरण: किसे मिलने थे हथियार? फिलहाल मुख्य आरोपी विक्की को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश से पकड़े गए श्रवण और जगेश्वर पुलिस रिमांड पर हैं. पुलिस अब इस बात की कड़ियां जोड़ रही है कि इतनी बड़ी संख्या में लाए गए पिस्टल किस आपराधिक वारदात में इस्तेमाल होने थे और इनका असली रिसीवर कौन था.