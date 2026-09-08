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पीएम आवास महासम्मेलन : शिवराज सिंह चौहान सौपेंगे 2 लाख घरों की चाबी,हितग्राहियों में उत्साह, सक्ती में अंतिम चरण में तैयारियां

सक्ती : छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 11 सितंबर को होने वाले पंचायत सम्मेलन और पीएम आवास योजना से जुड़ा बड़ा कार्यक्रम होगा. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं. 11 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीएम विष्णुदेव साय एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया.





2 लाख पीएम आवास की सौंपी जाएगी चाबी

कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष अप्रैल से अब तक पूरे प्रदेश में 2 लाख पीएम आवास पूरे किए गए हैं, जिनका लोकार्पण और गृह प्रवेश केंद्रीय मंत्री के हाथों कराया जाएगा. साथ ही नए आवासों की स्वीकृति भी दी जाएगी. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 11 तारीख को यहां सक्ती में आगमन है.

सक्ती में पीएम आवास महासम्मेलन (Etv Bharat)