पीएम आवास महासम्मेलन : शिवराज सिंह चौहान सौपेंगे 2 लाख घरों की चाबी,हितग्राहियों में उत्साह, सक्ती में अंतिम चरण में तैयारियां
सक्ती में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे की तैयारी अंतिम चरण में है.इस दिन पीएम आवास को लेकर बड़ा आयोजन होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 8, 2026 at 1:04 PM IST
सक्ती : छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 11 सितंबर को होने वाले पंचायत सम्मेलन और पीएम आवास योजना से जुड़ा बड़ा कार्यक्रम होगा. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं. 11 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीएम विष्णुदेव साय एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया.
2 लाख पीएम आवास की सौंपी जाएगी चाबी
कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष अप्रैल से अब तक पूरे प्रदेश में 2 लाख पीएम आवास पूरे किए गए हैं, जिनका लोकार्पण और गृह प्रवेश केंद्रीय मंत्री के हाथों कराया जाएगा. साथ ही नए आवासों की स्वीकृति भी दी जाएगी. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 11 तारीख को यहां सक्ती में आगमन है.
कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी रहेंगे, मैं और हमारे आदरणीय खुशवंत साहेब भी रहेंगे.दो लाख घर जो इस वित्तीय वर्ष में बनाए गए हैं, उन पूर्ण हुए घरों का लोकार्पण और गृह प्रवेश का कार्यक्रम करने वाले हैं. साथ ही नए आवासों की भी स्वीकृति देंगे. एक दिन में लगभग हम 1500 आवास बनाते हैं और पूरे देश में इन दो वर्षों में सर्वाधिक आवास बनाने वाला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है- विजय शर्मा,डिप्टी सीएम
कृषि विश्वविद्यालय की भी मांग
वहीं कार्यक्रम को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी उत्साह है.अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में एक लाख से सवा लाख लोगों की भीड़ जुटेगी.प्रशासन व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने में लगा हुआ है. वहीं स्थानीय स्तर पर कृषि महाविद्यालय की मांग भी उठ रही है. इस पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के सामने यह मांग रखी जाएगी.बीजेपी जिलाध्यक्ष टिकेश्वर गबेल ने इस बारे में जानकारी दी.
11 तारीख के कार्यक्रम के लिए डिप्टी सीएम एवं प्रभारी मंत्री स्थल निरीक्षण किए हैं. शासन-प्रशासन लगा हुआ है.एक लाख, सवा लाख लोगों की भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है.केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो कृषि विश्वविद्यालय की मांग पर भी हम बात करके पहल करने का प्रयास करेंगे- टिकेश्वर गबेल, जिलाध्यक्ष बीजेपी
आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जिन पंचायतों और लोगों ने पीएम आवास बनाने में अच्छा काम किया है, उनका सम्मान भी किया जाएगा. कुल मिलाकर 11 तारीख को सक्ती से पूरे प्रदेश के लिए आवास योजना को लेकर बड़ा संदेश दिया जाएगा.
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