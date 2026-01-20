90 डिग्री ब्रिज के बाद एक और चूक, जेपी अस्पताल की नई बिल्डिंग में इंजीनियरिंग की बड़ी लापरवाही

90 डिग्री ब्रिज के बाद एक और चूक, जेपी अस्पताल की नई बिल्डिंग में इंजीनियरिंग की बड़ी लापरवाही
अस्पताल संचालन के लिए जरूरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और इंफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) का ही नहीं किया गया निर्माण. डीपीआर में भी जिक्र नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 11:01 PM IST
भोपाल: राजधानी में ऐशबाग स्थित 90 डिग्री ब्रिज और भोपाल मेट्रो स्टेशन के बाद जिला चिकित्सालय यानि जय प्रकाश अस्पताल की नई बिल्डिंग में भी इंजीनियरिंग का एक अजूबा सामने आया है. जिसमें अस्पताल संचालन के लिए जरूरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और इंफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) का निर्माण ही नहीं किया गया है. यहां तक की डीपीआर में भी इसका जिक्र नहीं था.
इसके साथ ही अस्पताल की नई और पुरानी बिल्डिंग को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज भी बनाना भूल गए. खास बात यह है कि 26 करोड़ रुपए की लागत से तैयार जिला चिकित्सालय की नई बिल्डिंग का हैंडओवर लेने से ठीक पहले अफसरों को इसकी याद आई.
एक साल लेट होता दिख रहा प्रोजेक्ट
बता दें, जेपी अस्पताल की नई बिल्डिंग की डेडलाइन अब तक 3 बार बढ़ चुकी है. पहले इसे ठेकेदार द्वारा अक्टूबर 2025 में हैंडओवर किया जाना था. लेकिन काम पूरा नहीं होने की वजह से बाद में समय बढ़ाकर मार्च 2026 कर दिया गया. लेकिन अब एसटीपी, ईटीपी और फायर सेफ्टी का काम पूरा होने में करीब एक साल लग सकता है. ऐसे में जेपी अस्पताल के नए भवन में ईलाज कराने के लिए मरीजों को अभी अगले साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है.
इन सुविधाओं के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ की मांग
भोपाल सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा से जब डीपीआर बनाने और भवन के निर्माण में हुई चूक को लेकर ईटीवी भारत ने बात की, तो उनका कहना था कि जांच होगी तब पता चलेगा कि कहां चूक हुई है. प्रमुख रूप से एसटीपी, ईटीपी और दोनों बिल्डिंग की आपस में कनेक्टिविटी ये तीन काम हैं. बाकी छोटे-मोटे काम हैं. फायर सेफ्ट्री के लिए भी अलग से बजट की मांग की गई है. यह पूरा काम जल्दी कर लिया जाएगा. इसके लिए बजट स्वीकृत भी हो गया है.
इसलिए एसटीपी, ईटीपी और फायर सेफ्टी जरूरी
जेपी अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. आईके चुघ ने बताया कि अस्पताल में फायर अलार्म, स्प्रिंकलर और फायर एक्सटिंग्विशर जैसी व्यवस्थाएं फायर सेफ्टी का हिस्सा होती हैं. इनके बिना आग लगने की स्थिति में जान और माल का बड़ा नुकसान हो सकता है. वहीं एसटीपी के बिना गंदा पानी खुले में जाएगा, जिससे संक्रमण, बद्बू और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा. ईटीपी के अभाव में अस्पतालों का केमिकल और लैब वेस्ट नालों में जाएगा जो पानी, मिट्टी और इंसानी सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा.
इंटरलिंक कनेक्टिविटी भी भूले, मरीजों को होगी परेशानी
अस्पताल के नए भवन में इससे पहले नई बिल्डिंग को पुरानी बिल्डिंग से जोड़ने वाली इंटरलिंक कनेक्टिविटी बनाना ही भूल गए थे. अब दोनों भवनों को जोड़ने के लिए अलग से ब्रिज का निर्माण करना पड़ेगा. इससे लागत और समय दोनों ज्यादा लगेगा. इसके लिए भी अस्पताल प्रबंधन ने अतिरिक्त बजट की मांग की है.