90 डिग्री ब्रिज के बाद एक और चूक, जेपी अस्पताल की नई बिल्डिंग में इंजीनियरिंग की बड़ी लापरवाही

जय प्रकाश अस्पताल की नई बिल्डिंग में इंजीनियरिंग की लापरवाही ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी में ऐशबाग स्थित 90 डिग्री ब्रिज और भोपाल मेट्रो स्टेशन के बाद जिला चिकित्सालय यानि जय प्रकाश अस्पताल की नई बिल्डिंग में भी इंजीनियरिंग का एक अजूबा सामने आया है. जिसमें अस्पताल संचालन के लिए जरूरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और इंफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) का निर्माण ही नहीं किया गया है. यहां तक की डीपीआर में भी इसका जिक्र नहीं था. इसके साथ ही अस्पताल की नई और पुरानी बिल्डिंग को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज भी बनाना भूल गए. खास बात यह है कि 26 करोड़ रुपए की लागत से तैयार जिला चिकित्सालय की नई बिल्डिंग का हैंडओवर लेने से ठीक पहले अफसरों को इसकी याद आई. जय प्रकाश अस्पताल की नई बिल्डिंग में इंजीनियरिंग की लापरवाही (ETV Bharat) एक साल लेट होता दिख रहा प्रोजेक्ट बता दें, जेपी अस्पताल की नई बिल्डिंग की डेडलाइन अब तक 3 बार बढ़ चुकी है. पहले इसे ठेकेदार द्वारा अक्टूबर 2025 में हैंडओवर किया जाना था. लेकिन काम पूरा नहीं होने की वजह से बाद में समय बढ़ाकर मार्च 2026 कर दिया गया. लेकिन अब एसटीपी, ईटीपी और फायर सेफ्टी का काम पूरा होने में करीब एक साल लग सकता है. ऐसे में जेपी अस्पताल के नए भवन में ईलाज कराने के लिए मरीजों को अभी अगले साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है.