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ऑनलाइन सट्टा ऐप में ईडी की बड़ी कार्रवाई, प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर एक्शन, 1700 करोड़ रुपये की संपत्तियां ज़ब्त

ईडी ने ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ा एक्शन लिया है. सौरभ चंद्राकर पर कार्रवाई हुई है.

Raipur ED Office
रायपुर ईडी ऑफिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 10:29 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की रायपुर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के प्रावधानों के तहत 24 मार्च 2026 को एक अस्थायी कुर्की आदेश (PAO) जारी किया है. इस आदेश के तहत दुबई (UAE) में स्थित 18 अचल संपत्तियां और नई दिल्ली में स्थित 2 अचल संपत्तियां ज़ब्त की गई हैं. जिसकी कुल कीमत लगभग 1700 करोड़ रुपये है. ज़ब्त की गई विदेशी संपत्तियां दुबई के प्रमुख स्थानों पर स्थित हैं संपत्ति भी शामिल है. जिसमें दुबई हिल्स एस्टेट में महंगे आलीशान विला और अपार्टमेंट जिनमें हिल्स व्यू, फेयरवे रेजिडेंसी और सिदरा शामिल हैं. इसके साथ ही बिजनेस बे और SLS होटल एंड रेजिडेंस में कई आलीशान अपार्टमेंट के साथ ही प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफ़ा का अपार्टमेंट शामिल है.

ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में एक्शन

कुर्की के लिए चुनी गई ये संपत्तियां ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन के मुख्य प्रमोटरों में से एक सौरभ चंद्राकर की हैं. ये संपत्तियां उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं और उनके सहयोगियो के जिसमें विकास छपारिया, रोहित गुलाटी, अतुल अरोड़ा, नितिन टिबरेवाल और सुरेंद्र बागड़ी के नाम पर दर्ज हैं. ED द्वारा की गई जांच से पता चला है कि ये संपत्तियां अपराध से अर्जित आय से खरीदी गई थीं. यह आय ऑनलाइन बुक प्लेटफ़ॉर्म और कई अन्य नामों के तहत चलाए जा रहे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के संचालन से जुड़े अनुसूचित अपराधों को अंजाम देकर हासिल की गई थी.

ED Action Against Betting Apps
बेटिंग एप पर ईडी की कार्रवाई (ETV BHARAT)

कई राज्यों में एफआईआर हुई थी दर्ज

ED ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई कई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. ये FIR IPC, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े व्यक्तियों को लेकर थी. इसमें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी. ED द्वारा की गई जांच से यह भी पता चला है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी बुक एक बड़े पैमाने पर संचालित होने वाला अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट था. यह सिंडिकेट Tiger Exchange, Gold 365 और Laser 247 जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और डोमेन नामों के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी की सुविधा प्रदान करता था. इस पूरे ऑपरेशन की संरचना एक फ़्रैंचाइज़ी-आधारित नेटवर्क के ज़रिए की गई थी. जिसमें पूरे भारत में फैले सहयोगियों द्वारा संचालित पैनल या शाखाएं शामिल थीं. जबकि मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से इस सट्टेबाजी सिंडिकेट का संचालन और नियंत्रण करते थे.

ED Action Against Saurabh Chandrakar
सौरभ चंद्राकर पर ईडी की कार्रवाई (ETV BHARAT)

ऑनलाइन सट्टेबाजी में म्यूल एकाउंट का इस्तेमाल

ED को जांच में आगे पता चला कि प्रमोटरों ने बेटिंग पैनल से होने वाले मुनाफे का लगभग 70 से 75% हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी हिस्सा उन पैनल ऑपरेटरों में बांट दिया गया जो बेटिंग के काम को संभाल रहे थे. तय अपराधों से कमाए गए अपराध से प्राप्त धन (POC) को हज़ारों म्यूल्स या नकली बैंक खातों के ज़रिए सुनियोजित तरीके से कई चरणों में घुमाया गया. ये खाते उन भोले-भाले लोगों के KYC दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके खोले गए थे, जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. इसके बाद, इस अवैध पैसे को हवाला चैनलों, क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन और जटिल वित्तीय तरीकों के ज़रिए भारत से बाहर भेज दिया गया. आखिरकार इसे UAE और भारत में मौजूद कीमती चल और अचल संपत्तियों में निवेश कर दिया गया.

175 जगहों पर चलाई गई तलाशी अभियान

अब तक ED ने इस सिलसिले में पूरे देश में 175 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी अभियान चलाए हैं. इसके अलावा, इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 74 लोगों को रायपुर की माननीय विशेष अदालत (PMLA) में दायर पांच अभियोजन शिकायतों में आरोपी बनाया गया है. इसके साथ ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018' के तहत सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, अनिल अग्रवाल (उर्फ अतुल अग्रवाल) और शुभम सोनी के खिलाफ आवेदन दायर किए गए हैं. ताकि उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करके उनकी संपत्तियों को ज़ब्त किया जा सके. आज की तारीख तक चल और अचल संपत्तियों की कुल कुर्की,ज़ब्ती और फ्रीज़िंग लगभग 4336 करोड़ रुपये की हो चुकी है.

ऑनलाइन बेटिंग एप्स पर कार्रवाई

ED पूरे अवैध बेटिंग नेटवर्क और उसके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जाल को पूरी तरह से खत्म करने और उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है. ED अवैध बेटिंग के काम से कमाए गए अपराध से प्राप्त धन का पता लगाने और उसे ज़ब्त करने के लिए भी लगातार कार्रवाई कर रही है. आरोपियों का पता लगाने और उन्हें कानून के कटघरे में लाने के प्रयास तेज़ किए जा रहे हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो विदेशों से बैठकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं.

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