कुरुक्षेत्र में नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 महिलाएं और कैंटर चालक गिरफ्तार, 25 किलो गांजा बरामद
Drug smuggling gang busted in Kurukshetra: कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करी गिरोह का उद्भेदन करते हुए चार महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 25, 2026 at 2:12 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के अमीन गांव के पास ANC (Anti-Narcotics Cell) की टीम ने नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. टीम ने 4 महिलाएं और पिकअप वाहन चालक को गिरफ्तार किया है.
13 लाख का गांजा जब्त: कुरुक्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एएनसी कुरुक्षेत्र की टीम ने अमीन गांव के पास बड़ी सफलता हासिल की है. बीती देर रात पुलिस टीम ने नशा तस्करी के आरोप में चार महिलाओं और एक कैंटर चालक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 25 किलो गांजा बरामद किया है.पकड़ी गई चारों महिलाएं गांधीनगर की रहने वाली हैं और लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय बताई जा रही हैं. बरामद गांजे की बाजार में कीमत करीब 13 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने पिकअप वाहन को भी कब्जे में ले लिया है.
दिल्ली से आ रहा था गांजा: डीएसपी मुख्यालाय सुरेश कुमार ने बताया कि "एएनसी की टीम पिछले काफी समय से इन महिला तस्करों की तलाश में जुटी हुई थी. मंगलवार देर शाम को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी महिलाएं दिल्ली से गांजा लेकर समाना बाहु होते हुए अमीन के रास्ते कुरुक्षेत्र आ रही है. सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों को काबू कर लिया". उन्होंने बताया कि चारों महिलाएं पहले भी नशा तस्करी के मामलों में पकड़ी जा चुकी हैं. उन्हें चेतावनी भी दी गई थी, इसके बावजूद उन्होंने नशे का कारोबार बंद नहीं किया.
रिमांड पर लेगी पुलिस: डीएसपी के अनुसार आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. पूछताछ में पता लगाया जाएगा कि वे गांजा कहां से लाती थीं और इस नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है. आगामी जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.
पुलिस की अपील: डीएसपी सुरेश कुमार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कहीं भी नशा बिकने की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें. सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी और 26 जनवरी को ऐसे जागरूक नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा.
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