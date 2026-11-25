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कुरुक्षेत्र में नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 महिलाएं और कैंटर चालक गिरफ्तार, 25 किलो गांजा बरामद

नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के अमीन गांव के पास ANC (Anti-Narcotics Cell) की टीम ने नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. टीम ने 4 महिलाएं और पिकअप वाहन चालक को गिरफ्तार किया है.

13 लाख का गांजा जब्त: कुरुक्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एएनसी कुरुक्षेत्र की टीम ने अमीन गांव के पास बड़ी सफलता हासिल की है. बीती देर रात पुलिस टीम ने नशा तस्करी के आरोप में चार महिलाओं और एक कैंटर चालक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 25 किलो गांजा बरामद किया है.पकड़ी गई चारों महिलाएं गांधीनगर की रहने वाली हैं और लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय बताई जा रही हैं. बरामद गांजे की बाजार में कीमत करीब 13 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने पिकअप वाहन को भी कब्जे में ले लिया है.