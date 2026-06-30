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नोएडा में नशे के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश: 'लेडी डॉन' नूरी के 5 गुर्गे गिरफ्तार, लाखों का अवैध गांजा बरामद

पुलिस के मुताबिक, तस्करों की गिरफ्तारी नोएडा के पास डीएनडी (DND) फ्लाईवे के पास से की गई है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान आमिर खान, मनोज कुमार, प्रकाश शाह, मोहम्मद फिरोज और पप्पू कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले कई सालों से इस इलाके में सक्रिय थे.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा थाना सेक्टर-20 पुलिस और क्राइम रिस्पांस टीम (CRT) की टीम ने दिल्ली-एनसीआर में गांजे की सप्लाई करने वाले एक अंतरराज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में पांच शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए का गांजा और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली कार बरामद की गई है.

नोएडा की एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि पुलिस और सीआरटी को लोकल इंटेलिजेंस से पुख्ता जानकारी मिली थी कि उड़ीसा से लाया गया गांजा दिल्ली-एनसीआर के इलाके में सप्लाई होने वाला है. इस सूचना के बाग पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी सभी नोएडा के जेजे कॉलोनियों में रहकर इस काले धंधे को अंजाम दे रहे थे. इस गैंग में नूरी नाम की लेडी डॉन भी शामिल है, जो फिलहाल फरार है.

एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि ये गैंग उड़ीसा से अलग-अलग रास्तों और तरीकों से गांजा मंगवाते थे और फिर उसे दिल्ली और पूरे एनसीआर (NCR) के इलाकों में महंगे दामों पर सप्लाई करते थे. पुलिस ने इनके पास से एक कार और 21 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, बरामद किया है. पुलिस ने इन पांचों के खिलाफ नोएडा सेक्टर-20 थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया है. फिलहाल, पुलिस अब फरार लेडी डॉन नूरी और इस गैंग के अन्य संपर्कों को खंगालने में जुटी है.

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