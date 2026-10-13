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लखनऊ : ड्रग्स का बड़ा सिंडिकेट ध्वस्त, 32 करोड़ की मॉर्फिन के साथ दबोचे गए दो अंतरजनपदीय तस्कर

ड्रग्स का बड़ा सिंडिकेट ध्वस्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की लखनऊ यूनिट और दुबग्गा पुलिस की संयुक्त टीम ने महिपतमऊ इलाके में छापेमारी कर बाराबंकी के दो कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 6.400 किलोग्राम अवैध मॉर्फिन बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 32 करोड़ रुपये है.

जब्त सामान (Photo Credit; ETV Bharat) ​पुलिस और ANTF की दर्ज प्राथमिक विवरण के अनुसार, ANTF लखनऊ यूनिट और थाना दुबग्गा की पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाराबंकी के तस्कर मॉर्फिन की बड़ी खेप लेकर लखनऊ में डिलीवरी देने आए हैं. उसके बाद रविवार देर रात करीब 11 बजे टीम ने दुबग्गा थाना क्षेत्र के महिपतमऊ अंधे की चौकी क्षेत्र में घेराबंदी की और मौके से दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए तस्करों की पहचान जुहैल (25) पुत्र मोहम्मद इश्तियाक और अमजद (22) पुत्र मोहम्मद असलम, निवासीगण मोहसंद टिकैतगंज, थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी के रूप में हुई है.

ANTF एसीपी बीनू सिंह ने बताया कि तस्करों के पास से बरामद मादक पदार्थ में 3.600 किलोग्राम सूखा पाउडर और 2.800 किलोग्राम पिंडी के आकार का गीला पदार्थ शामिल है. विशेषज्ञों की जांच में दोनों पदार्थों के कुल 6.400 किलो शुद्ध मॉर्फिन होने की पुष्टि हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में कीमत लगभग 32 करोड़ आंकी गई है. मौके से कुछ केमिकल समेत अन्य सामग्री भी बरामद की गई है, जिससे अंदेशा है कि खेप को मिलावट कर अलग-अलग पुड़ियों और डोज में तैयार किया जा रहा था. ​हथियार, लग्जरी कार और फोन जब्त