बस्तर में बड़े ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा, करोड़ों का गांजा तेल बरामद, हैदराबाद और पुणे में करते थे सप्लाई

बस्तर में एक करोड़ से ज्यादा के गांजा तेल के साथ ड्रग्स तस्कर पकड़े गए हैं.

Jagdalpur Police Action On Drug Smugglers
ड्रग्स तस्करों पर जगदलपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 10:01 PM IST

बस्तर: ड्रग्स तस्करी पर बस्तर की जगदलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बड़े ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं. दोनों आरोपी इलेक्ट्रीशियन की आड़ में हैदराबाद से मुंबई और पुणे तक करोड़ों रुपये के गांजा तेल जिले हशीश तेल भी कहते हैं उसकी सप्लाई करता थे.

करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 किलो से अधिक गांजा तेल जब्त किया है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये आंकी गई है. बस्तर पुलिस ने इस बड़ी सफलता के साथ ही मौके की कार्रवाई का सनसनीखेज वीडियो भी जारी किया है. इस कार्रवाई की जानकारी आज रविवार को बस्तर पुलिस ने दी है.

गांजा तेल का तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT)

जानिए कैसे दबोचे गए नशे के सौदागर?

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि मुखबिर से खुफिया जानकारी मिली थी कि ओडिशा से दो तस्कर बाइक पर सवार होकर जगदलपुर में नशे का सामान बेच रहे हैं. हमें यह भी सूचना मिली थी कि दो तस्करों के पास भारी मात्रा में नशे का तेल है. हमें यह भी जानकारी मिली की दोनों ये नशे के तेल को बड़े शहरों में सप्लाई करने जा रहे हैं.

इस सूचना पर हमने टीम का गठन किया. प्राप्त टिप के आधार पर हमने दो संदिग्ध लोगों को बाइक समेत पकड़ा. जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने सच उगल दिया. आरोपियों के पास से 10.396 किलोग्राम गांजा तेल/हशीश तेल बरामद हुआ. पूछताछ में तस्करों ने बताया कि पिछले कुछ सालों से हैदराबाद में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे थे. लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लालच में उसने ड्रग्स की तस्करी का काला कारोबार शुरू कर दिया.

Drug smuggling in Jagdalpur
नशे का सामान बरामद (ETV BHARAT)

दोनों आरोपी मलकानगिरी (ओडिशा) से मादक पदार्थ लेते थे और दरभा, केशलूर होते हुए हैदराबाद, मुंबई, पुणे जैसे बड़े महानगरों में सप्लाई करने के लिए जा रहे थे- सुमित कुमार, जगदलपुर सीएसपी

एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. बस्तर पुलिस ने दोनों आरोपियों से नशीले पदार्थ को जब्त कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में सीताराम कुलदीप, कोंडापुर तेलंगाना का रहने वाला है. जबकि रामचंद्र माड़ी मलकानगिरी ओडिशा का निवासी है. पुलिस इस नेटवर्क को और खंगाल रही है.

