चित्तौड़ दुर्ग में तड़के गरजा बुलडोजर, राणा रतनसिंह महल के सामने 14 हजार वर्ग फीट से हटाए अवैध कब्जे
दुर्ग पर लंबे समय से अवैध अतिक्रमण की शिकायत थी. जिला प्रशासन और पुलिस के साथ एएसआई ने अतिक्रमण हटाए.
Published : June 14, 2026 at 11:35 AM IST
चित्तौड़गढ़: विश्व धरोहर चित्तौड़ दुर्ग पर सालों से पसरे अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर प्रशासन ने रविवार सुबह तड़के बड़ी कार्रवाई की. सुबह करीब 5 बजे भारी पुलिस जाप्ते के साथ प्रशासनिक अमला दुर्ग पहुंचा और अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया. प्रशासन के संयुक्त अभियान से अवैध अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.
लंबे समय से शिकायतें: पुरातत्व विभाग के नोडल अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बताया कि दुर्ग पर लंबे समय से अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी. इस संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. इसमें दुर्ग स्थित राणा रतनसिंह महल के सामने करीब 14 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में फैले अतिक्रमण को जमींदोज किया गया. पुरातत्व विभाग की चौकी के पास गगनचुंबी अवैध इमारत पर भी बुलडोजर चला. कार्रवाई से दुर्ग क्षेत्र में हलचल रही.
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दिन भर चलेगा अभियान: कार्रवाई पूरे दिन जारी रहेगी. प्रशासन की सख्ती के बाद दुर्ग पर मौजूद अन्य बड़े अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अभियान निष्पक्ष और लगातार चला तो यह विश्व धरोहर चित्तौड़ दुर्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में सबसे बड़ी कार्रवाई होगी. दुर्ग पर करीब 10 साल बाद अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.
रविवार तड़के हुई कार्रवाई के दौरान एडीएम रामचंद्र खटीक, एसडीएम बिनु देवल, एएसपी मुकुल शर्मा, डीएसपी बृजेश सिंह, शहर कोतवाल तुलसीराम, सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह, यातायात प्रभारी आशुतोष सिंह, नगर परिषद आयुक्त रविंद्रसिंह यादव समेत पुलिस, प्रशासन, पुरातत्व विभाग और नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे. इधर, चित्तौड़गढ़ पुलिस उपाधीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात किया है. दो सीआई भी पहुंचे हैं. पहले मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. आगे भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी.
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