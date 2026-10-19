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हरदोई में बड़ा हादसा टला: रेलवे गंज में पीएनजी पाइपलाइन लीक होने से मची अफरा-तफरी

पीएनजी कंपनी की तकनीकी टीम और प्रशासनिक बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए लीकेज को नियंत्रित कर लिया. ( ईटीवी भारत )

हरदोई : हरदोई जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रेलवे गंज स्थित जिंदा पीर चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक पीएनजी (PNG) गैस पाइपलाइन लीक होने से भारी गैस रिसाव शुरू हो गया.

बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए की जा रही खोदाई के दौरान ड्रिल मशीन से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी. इस अचानक हुई घटना से आसपास के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दहशत फैल गई, लेकिन प्रशासनिक मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिंदा पीर चौराहा (सिटी कोतवाली क्षेत्र) पर बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जमीन की खोदाई कर रहे थे. रेलवे गंज में पीएनजी पाइपलाइन लीक होने से मची अफरा-तफरी. (ETV Bharat) इसी दौरान ड्रिल मशीन अचानक पीएनजी पाइपलाइन से टकराकर उसे क्षतिग्रस्त कर दी, जिससे पाइपलाइन से तेजी से गैस का रिसाव होने लगा। गैस की तेज गंध फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानें छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड और पीएनजी कंपनी की रेस्क्यू टीम तत्काल हरकत में आई और बिना देर किए मौके पर पहुंच गई. सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन आसपास की सभी दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया तथा सड़क के दोनों ओर का यातायात रोक दिया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके. प्रशासन और दमकल कर्मियों की त्वरित सूझबूझ से स्थिति पर जल्द ही पूरी तरह काबू पा लिया गया. रेलवे गंज में पीएनजी पाइपलाइन लीक होने से मची अफरा-तफरी. (ईटीवी भारत)