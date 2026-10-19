हरदोई में बड़ा हादसा टला: रेलवे गंज में पीएनजी पाइपलाइन लीक होने से मची अफरा-तफरी
पीएनजी कंपनी की तकनीकी टीम और प्रशासनिक बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए लीकेज को नियंत्रित कर लिया. अब इस मामले की जांच हो रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 3:58 PM IST
हरदोई : हरदोई जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रेलवे गंज स्थित जिंदा पीर चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक पीएनजी (PNG) गैस पाइपलाइन लीक होने से भारी गैस रिसाव शुरू हो गया.
बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए की जा रही खोदाई के दौरान ड्रिल मशीन से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी. इस अचानक हुई घटना से आसपास के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दहशत फैल गई, लेकिन प्रशासनिक मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिंदा पीर चौराहा (सिटी कोतवाली क्षेत्र) पर बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जमीन की खोदाई कर रहे थे.
इसी दौरान ड्रिल मशीन अचानक पीएनजी पाइपलाइन से टकराकर उसे क्षतिग्रस्त कर दी, जिससे पाइपलाइन से तेजी से गैस का रिसाव होने लगा। गैस की तेज गंध फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानें छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड और पीएनजी कंपनी की रेस्क्यू टीम तत्काल हरकत में आई और बिना देर किए मौके पर पहुंच गई.
सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन आसपास की सभी दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया तथा सड़क के दोनों ओर का यातायात रोक दिया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके. प्रशासन और दमकल कर्मियों की त्वरित सूझबूझ से स्थिति पर जल्द ही पूरी तरह काबू पा लिया गया.
मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर गुलाब चंद ने स्थिति का जायजा लेते हुए पूरी घटना की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही राजस्व, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई थीं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत एहतियाती कदम उठाए गए.
पीएनजी कंपनी की तकनीकी टीम और प्रशासनिक बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए लीकेज को नियंत्रित कर लिया. फिलहाल, बिजली विभाग और संबंधित एजेंसी से इस मामले में पड़ताल की जा रही है और स्थिति पूरी तरह सामान्य व सुरक्षित है.
एसडीएम सदर गुलाब चंद ने बताया कि "जिंदा पीर चौराहा स्थित सिटी कोतवाली क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन लीक होने की सूचना मिलते ही राजस्व, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास की दुकानों को तुरंत बंद कराया गया और यातायात नियंत्रित किया गया. पीएनजी कंपनी की तकनीकी टीम ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया है. मामले की पड़ताल की जा रही है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है."
वक्त रहते प्रशासनिक अमले और तकनीकी टीम के सक्रिय होने से एक बड़ा हादसा टल गया. इस घटना ने विकास कार्यों के दौरान भूमिगत उपयोगिताओं की सुरक्षा को लेकर विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित किया है.