यमुना विहार मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी पाइपलाइन फटी, सड़क धंसने से घंटों लगा जाम
दिल्ली के यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली जल बोर्ड की पाइप लाइन फटने से यातायात बाधित,यातायात पुलिस ने रूट डायवर्ट किया .
Published : December 3, 2025 at 9:37 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी पाइपलाइन अचानक फट गई. पाइपलाइन सड़क के ठीक नीचे से गुजर रही थी, जिसके फटते ही सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और तेज रफ्तार से पानी सड़क पर उफान मारने लगा. कुछ ही मिनटों में आसपास का क्षेत्र पानी से भर गया और सड़क उफनती नदी जैसी दिखाई देने लगी.
दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी पाइपलाइन फटने से अफरातफरी : तेज बहाव और सड़क धंसने की वजह से यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. ऑफिस टाइम होने के चलते बड़ी संख्या में वाहन सड़क पर मौजूद थे. अचानक हुए जलभराव और धंसी सड़क के कारण मोटरसाइकिल सवारों और कार चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई वाहन पानी में फंस गए, जबकि कुछ लोग पानी का स्तर बढ़ने से किनारे पर रुककर स्थिति सामान्य होने का इंतजार करते दिखाई दिए.
तेज बहाव और सड़क धंसने की वजह से यातायात पड़ा ठप : ट्रैफिक बाधित होते ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत रूट डायवर्ट किया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त हिस्से को पूरी तरह बैरिकेड कर दिया और एक ही मार्ग पर दोनों दिशाओं के वाहनों को निकालना शुरू किया. इससे पूरे यमुना विहार, भजनपुरा, सीलमपुर और गोकुलपुरी तक भारी जाम लग गया. लोगों को अपने घर और ऑफिस पहुंचने में सामान्य समय से दोगुनी देरी का सामना करना पड़ा.
सूचना के बाद दिल्ली जल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची :घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली जल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुजरने वाली मुख्य पाइपलाइन में दबाव अचानक बढ़ गया, जिसके कारण पाइप फट गया और सड़क धंस गई. मरम्मत कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है और पानी के प्रवाह को रोकने के लिए लाइन को अस्थायी रूप से बंद किया गया है. अधिकारियों के अनुसार पाइपलाइन की लंबाई और गहराई को देखते हुए मरम्मत कार्य में कई घंटे लग सकते हैं.
शाम छह बजे एक ट्रक गुजरने के बाद फटा पाइप : स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग शाम छह बजे एक ट्रक सड़क से गुजर रहा था. अचानक सड़क धंसने लगी और देखते ही देखते पानी का तेज फव्वारा निकलने लगा. कुछ ही मिनटों में सड़क पर आधा मीटर तक पानी भर गया और स्थिति गंभीर हो गई. लोगों ने बताया कि ऐसी घटना पहले भी आसपास के क्षेत्रों में हो चुकी है, इसलिए पाइपलाइन की समय-समय पर जांच की जरूरत है.
ट्रैफिक पुलिस और जल बोर्ड की टीम ने स्थिति को संभाला : ट्रैफिक पुलिस और जल बोर्ड की टीम मिलकर स्थिति को संभालने में जुटी रही. अधिकारियों का कहना है कि देर रात तक पाइपलाइन की मरम्मत पूरी करने और सड़क को स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बुधवार सुबह तक यातायात को सामान्य किया जा सके.
