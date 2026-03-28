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इंडियन आर्मी की बढ़ी फायर पावर, अडाणी डिफेंस ने 2,000 LMG की पहली खेप सेना को सौंपी

शनिवार को ग्वालियर फैसिलिटी के कैंपस में एलएलजी को आर्मी को सौंपने के लिए एक सेरेमनी हुई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस के डीजी एक्विजिशन ए अनबरसु, अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के CEO आशीष राजवंशी और कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हुए. बाद में अनबरसु और दूसरों ने एलएमजी के पहले बैच को ले जा रहे ट्रकों की एक सीरीज़ को हरी झंडी दिखाई.

प्राइवेट फर्म के एक प्रवक्ता के शेयर किए गए डेटा के मुताबिक, 'प्रहार' की बैरल की लंबाई 508 एमएम (20 इंच) है, जबकि लाइट मशीन गन का वज़न 8 kg है और यह 1,100 एमएम लंबी है. इसकी इफेक्टिव रेंज 1,000 मीटर है.

भारत अपनी सीमाओं, खासकर लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) और लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) पर मजबूत डिफेंस डिप्लॉयमेंट बनाए रखना चाहता है. ये नए हथियार आर्मी की फायरपावर और उसकी पूरी ऑपरेशनल क्षमता को और बढ़ाएंगे.

ग्वालियर(PTI): आर्मी की फायरपावर को बढ़ाने के लिए, एक बड़ी डिफेंस कंपनी ने शनिवार को 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत बनी 2,000 'प्रहार' लाइट मशीन गन (LMGs) का पहला बैच भारतीय सेना को डिलीवर किया. 7.62 एमएम कैलिबर का यह हथियार अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने ग्वालियर के बाहरी इलाके में अपने स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स में तैयार किया है.

भारतीय सेना को एलएमजी का पहला बैच तय समय से 11 महीने मिल गई

फ्लैग-ऑफ के बाद मीडिया से बात करते हुए आशीष राजवंशी ने कहा, "आज जो सफ़र शुरू हुआ है, उसमें हमें बिड जमा करने से लेकर छह साल लगे और हमने पहला बैच तय समय से 11 महीने पहले डिलीवर कर दिया है." उन्होंने कहा, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि अगले तीन सालों में पूरा ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा." कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि LMGs के लिए कुल ऑर्डर करीब 40,000 का है.

ग्वालियर में 100 एकड़ में फैली इस फ़ैसिलिटी की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,00,000 हथियार तक है

सीनियर अधिकारी को फ़्लैग-ऑफ़ से पहले फ़ैसिलिटी के शॉप फ़्लोर का टूर कराया गया, और उन्होंने एक अंडरग्राउंड फ़ायरिंग रेंज में भी हाथ आज़माया. फ़र्म ने कहा कि 100 एकड़ में फैली इस फ़ैसिलिटी की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,00,000 हथियार तक है, जिसमें 90 परसेंट से ज़्यादा घरेलू सोर्सिंग है. फ़ैसिलिटी की सालाना कैपेसिटी लगभग 300 मिलियन राउंड छोटे कैलिबर एम्युनिशन की है, और बड़े और मीडियम कैलिबर एम्युनिशन बनाने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का प्लान है, जिससे इंटीग्रेटेड हथियार और एम्युनिशन इकोसिस्टम मज़बूत होगा.

राजवंशी ने कहा कि फर्म की कोशिश यूज़र्स में यह भरोसा जगाना है कि देश की 1.2 मिलियन आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री के जवानों के साथ, "ग्लोबल मार्केट के एक छोटे से हिस्से की कीमत पर 'मेक इन इंडिया' हथियार ले जा सकती है". उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 से, कंपनी का लक्ष्य हर महीने लगभग 1,000 LMG बनाना है, और भरोसा दिलाया कि पूरा ऑर्डर "तीन साल से भी कम समय में" पूरा किया जा सकता है.