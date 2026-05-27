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MIC में विकास योजनाओं पर बड़ी मुहर, महादेव घाट जीर्णोद्धार, दिव्यांग पार्क, पीपीपी मॉडल परियोजना समेत 27 एजेंडों पर अहम फैसले

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर रायपुर नगर निगम की पुनरीक्षित पद संरचना को भी एमआईसी ने मंजूरी दे दी गई. माना जा रहा है कि इससे निगम के प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और कार्यक्षमता बढ़ेगी.

एमआईसी बैठक में शहरी गरीबी उपशमन एवं समाज कल्याण विभाग के प्रस्तावों पर सहमति जताई गई. इसके साथ निराश्रित पेंशन योजना के 146 नए प्रकरणों और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 51 नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र संबंधी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए. निगम प्रशासन ने इसे जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरा निर्णय बताया.

रायपुर : मेयर मीनल चौबे की अध्यक्षता में रायपुर नगर निगम में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई. बैठक में शहर के विकास, सामाजिक कल्याण और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा कर कई बड़े निर्णय लिए गए. एमआईसी की बैठक में नवीन पेंशन प्रकरणों को मंजूरी देने से लेकर महादेव घाट के जीर्णोद्धार, पुराने नगर निगम भवन को पीपीपी मॉडल में विकसित करने, दिव्यांग पार्क के स्थल परिवर्तन और स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभांडी संकल्प सोसायटी के रहवासियों की मांग पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करीब 44 लाख 85 हजार के प्राक्कलन को स्वीकृति दी गई. विद्युत विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर एमआईसी ने अधोसंरचना मद से राशि स्वीकृत कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए.





पुराने निगम भवन का पीपीपी मॉडल में होगा विकास

जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड स्थित पुराने नगर निगम भवन परिसर को पीपीपी मॉडल में विकसित करने की दिशा में एमआईसी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया. यह परियोजना भारत सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत प्रस्तावित है, जिसमें परियोजना लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा. निगम प्रशासन का मानना है कि इससे शहर के मध्य क्षेत्र में आधुनिक अधोसंरचना विकसित होगी.





महादेव घाट का होगा रिनोवेशन

नगर उत्थान योजना के तहत महादेव घाट के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 16 करोड़ 61 लाख की लागत वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. एमआईसी ने न्यूनतम निविदा प्राप्त होने पर मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कार्य स्वीकृत किया गया है. इससे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले महादेव घाट की सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है.





कवितानगर में नाला चौड़ीकरण कार्य को मंजूरी

जोन-3 अंतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में कवितानगर एमएमएम जूनियर स्कूल से लेकर सुरेश पिंजवानी के निवास तक आरसीसी नाला चौड़ीकरण कार्य को भी मंजूरी मिली है. लगभग डेढ़ करोड़ की लागत से होने वाले इस कार्य से क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम होगी.





दिव्यांग पार्क अब टिकरापारा में बनेगा

लोककर्म विभाग के प्रस्ताव पर दिव्यांगजनों के लिए प्रस्तावित विशेष पार्क के स्थल परिवर्तन को एमआईसी ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है. पहले यह पार्क दलदल सिवनी में प्रस्तावित था, लेकिन रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सुझाव पर अब इसे सिद्धार्थ चौक टिकरापारा स्थित सिद्धार्थ कॉलोनी नरैया तालाब के पास बनाया जाएगा. लगभग 9 करोड़ 95 लाख की लागत से बनने वाला यह पार्क दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाओं से सुसज्जित होगा.





सड़क निर्माण और महतारी सदन पर भी फैसले

एमआईसी ने जोन-10 के तहत प्रस्तावित सीसी रोड निर्माण कार्य का स्थल परिवर्तन कर बाबू जगजीवन राम वार्ड में निर्माण कराने की स्वीकृति दी. वहीं टाटीबंध क्षेत्र में नवनिर्मित महतारी सदन के संचालन के लिए महाराष्ट्र मंडल चौबे कॉलोनी को चयनित किया गया, जिसने 61 हजार प्रतिमाह की उच्चतम राशि जमा करने की सहमति दी.





स्वच्छ भारत मिशन और शौचालय निर्माण को मंजूरी

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन और 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना को मंजूरी मिली. इसके साथ ही मिलियन प्लस सिटी योजना के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई. एमआईसी ने आकांक्षीय शौचालय निर्माण के एक प्रस्तावित स्थल में परिवर्तन कर तिलक नगर गुढियारी में नया शौचालय निर्माण कराने का निर्णय लिया गया.





तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति को मिली स्वीकृति

नगर निगम की विकास योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग और तकनीकी समन्वय के लिए एमआईसी ने एक अर्बन प्लानर, दो कार्यकारी सहायक और एक तकनीकी सहायक की एक वर्ष के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी. इस पर लगभग 25 लाख 33 हजार खर्च किए जाएंगे. बैठक के अंत में महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत विकास कार्यों को तय समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द सुविधाओं का लाभ मिल सके.

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