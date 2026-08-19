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योगी सरकार का बड़ा फैसला: 32,000 PRD जवानों का बढ़ा मानदेय, अब इलाज भी होगा मुफ्त

PRD जवानों की बल्ले-बल्ले: बढ़ा भत्ता, मिला मुफ्त इलाज!

PRD जवानों के लिए 'गुड न्यूज
PRD जवानों के लिए 'गुड न्यूज (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 10:21 AM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लगभग 32,000 पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) जवानों को एक बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री द्वारा जवानों के रोजाना के ड्यूटी भत्ते में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए 'कैशलेस चिकित्सा योजना' (मुफ़्त इलाज की सुविधा) शुरू की गई है.

टेंशन से मुक्ति!: इस फैसले से जवानों की आमदनी बढ़ेगी और बीमारी के समय उन्हें इलाज के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. अब जवानों को ड्यूटी भत्ते में प्रतिदिवस ₹100 की बढ़ोतरी के साथ सीधी आर्थिक राहत मिलेगी, जिससे उनकी मासिक आमदनी में इजाफा होगा. इसके साथ ही 'मुख्यमंत्री पी.आर.डी. कैशलेस चिकित्सा योजना' की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जवानों और उनके परिवारों को तय अस्पतालों में बिना अपनी जेब से पैसे खर्च किए मुफ़्त इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी.

जवानों का ख्याल: जवानों की आवासीय सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के सरोजनी नगर में एक आधुनिक बहुमंजिला (मल्टीस्टोरी) बैरक का शिलान्यास भी किया गया. गोरखपुर में आयोजित इस मुख्य कार्यक्रम का प्रयागराज के विकास भवन (सरस केंद्र सभागार) में सजीव प्रसारण किया गया, जहां उपस्थित मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य (MLC) सुरेन्द्र चौधरी ने इन फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि पूरी निष्ठा और तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाने वाले पीआरडी जवानों के परिश्रम का यह सच्चा सम्मान है. उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहयोग में पीआरडी के स्वयंसेवक अपनी भूमिका समर्पण भाव से निभाते हैं.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर: PRD जवानों को सीएम योगी की सौगात; 600 रुपये हुआ ड्यूटी भत्ता, कैशलेस इलाज भी

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