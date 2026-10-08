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जीएसटी पर बड़ा फैसला: कमर्शियल जमीन का होगा रेजिडेंशियल कनवर्जन, जीएसटी में गिरफ्तारी का कानून खत्म: वित्त मंत्री

जीएसटी पर बड़ा फैसला ( ETV BHARAT )

रायपुर: जीएसटी रिफार्म को लेकर दिल्ली में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे जमीन मालिकों को बड़ा फायदा होगा. इसकी जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बताया कि जो कमर्शियल जमीन है, उस पर कोई रेजिडेंशियल यूज के लिए कुछ बनाना चाहे तो उसका भी परमिशन मिल सकेगा. वित्त मंत्री ने कहा, ''हमारे देश में नीचे दुकान, ऊपर मकान का कांसेप्ट रहा है, तो उस पर भी लेआउट उस दिशा में पास कराया जा सकता है. लेआउट पास कराने के बाद उसको चेंज करने का या दूसरा उपयोग कोई कर रहा है, मान लीजिए रेजिडेंशियल से हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने लग गया, ये संभव नहीं होगा, लेकिन इस तरह की चीजें होंगी.''



जीएसटी रिफार्म को लेकर बड़ी खबर वित्त मंत्री ओपी चौधरी बताया कि लैंड यूज़ के संबंध में भारत सरकार के रिफॉर्म एजेंडा को जैसे विभिन्न प्रगतिशील राज्य तेजी से लागू कर रहे हैं, वैसे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है. भारत दुनिया में प्रति व्यक्ति लैंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से सबसे कम जमीन उपलब्धता वाले देशों में इसकी गिनती होती है. इसलिए जमीन का बेहतर से बेहतर उपयोग हो सके और देश की आर्थिक गति को, आर्थिक विकास की गति को तेज रफ्तार मिल सके, इस पॉइंट ऑफ़ व्यू से भारत सरकार ने बहुत सारे एक्सरसाइज किए, बहुत सारे डेलिबरेशंस किए, बहुत सारे व्यवस्थाओं को, बहुत सारे देशों का अध्ययन किया. मुख्य रुप से 1970, 1980 के दशक में जो नियम कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के देख करके बना लिए गए थे, उन व्यवस्थाओं में भारी परिवर्तन करने का एक रिफॉर्म एजेंडा पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के सामने रखा गया.