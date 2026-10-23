"झूठे नैरेटिव का दें आक्रामक जवाब", प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' का टीम को सख्त निर्देश
आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जितने जनहित के काम हुए हैं, उनको गिनाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 9:17 PM IST
लखनऊ: आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को यूपी कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में मीडिया विभाग के पदाधिकारियों की रणनीतिक बैठक आयोजित हुई, जहां कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने मीडिया टीम को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के झूठे नैरेटिव को तोड़ने के लिए आक्रामकता के साथ जवाब दें.
आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जितने जनहित के काम हुए हैं, उन सभी को गिनाएं. साथ ही, वर्तमान भाजपा सरकार के दावों की पोल खोलें, जिससे जनता को वास्तविकता का पता लग सके. भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पुलिंदा जनता के सामने तर्कों के साथ रखें, जिससे कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हो.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया विभाग पार्टी की रीढ़ होता है. आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन, चरमरायी कानून व्यवस्था, किसानों के खाद संकट और बढ़ती बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों को जनता के बीच आक्रामक तरीके से ले जाने की जिम्मेदारी मीडिया विभाग की है. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को पूरी निष्ठा, एकजुटता और मुस्तैदी के साथ चुनावी मोड में आने के लिए कहा.
वहीं, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नीतियों, गारंटियों और विचारधारा को डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुंचाने की कार्ययोजना तैयार की गई. साथ ही, किसानों और युवाओं की समस्याओं, महिला सुरक्षा, दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महंगाई को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर आक्रामक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा टीवी डिबेट्स और प्रेस वार्ताओं में पार्टी का पक्ष पूरी मजबूती, तथ्यों और शालीनता के साथ रखने के लिए प्रवक्ताओं को विशेष रूप से बताया गया.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भरोसा जताया कि मीडिया विभाग के ऊर्जावान पदाधिकारी अपनी पैनी रणनीति से भाजपा के छलावे और झूठ के चक्रव्यूह को नाकाम करेंगे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है.
ये भी पढ़ें- "3 लाख लेकर सिर्फ 12 मिनट की परफॉर्मेंस" अंजलि अरोड़ा को 1.20 करोड़ का लीगल नोटिस, वीडियो के जरिए दिया जवाब