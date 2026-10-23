ETV Bharat / state

"झूठे नैरेटिव का दें आक्रामक जवाब", प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' का टीम को सख्त निर्देश

मीडिया विभाग के पदाधिकारियों की बैठक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को यूपी कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में मीडिया विभाग के पदाधिकारियों की रणनीतिक बैठक आयोजित हुई, जहां कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने मीडिया टीम को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के झूठे नैरेटिव को तोड़ने के लिए आक्रामकता के साथ जवाब दें.

मीडिया विभाग के पदाधिकारियों की बैठक (Photo Credit; ETV Bharat) आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जितने जनहित के काम हुए हैं, उन सभी को गिनाएं. साथ ही, वर्तमान भाजपा सरकार के दावों की पोल खोलें, जिससे जनता को वास्तविकता का पता लग सके. भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पुलिंदा जनता के सामने तर्कों के साथ रखें, जिससे कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत हो.

