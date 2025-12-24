ETV Bharat / state

उत्तरकाशी: शादी व मांगलिक कार्यों में शराब बैन, ₹51 हजार तक का जुर्माना और बहिष्कार, दो गांवों का फैसला

शराबबंदी को लेकर फैसले ग्राम पंचायत की बैठक में लिए गए. इस दौरान गांवों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनकी सहमति से फैसला हुआ.

उत्तरकाशी शराबबंदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 24, 2025 at 1:02 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 1:12 PM IST

4 Min Read
उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में ग्रामीण गांव में शराबबंदी को लेकर जागरुक हो रहे हैं. इसी क्रम में भटवाड़ी तहसील क्षेत्र के मानपुर गांव के ग्रामीणों ने खुली बैठक में प्रस्ताव पारित कर गांव में शराब प्रतिबंध करने का निर्णय लिया है. प्रस्ताव के तहत ग्राम पंचायत मांगलिक व वैवाहिक कार्यक्रम सहित ग्राम सभा में शराब की बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर 21,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया है.

मानपुर गांव को नशामुक्त करने का फैसला: बीते सोमवार को ग्राम प्रधान मानपुर शंकर प्रसाद भट्ट की अध्यक्षता में ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित हुई. बैठक में सर्व सहमति से पंचायत क्षेत्र में शराब के सेवन और बिक्री से उत्पन्न सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं पर चिंता व्यक्त की गई. ग्राम सभा में शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत मानपुर को नशामुक्त घोषित करने का निर्णय लिया गया.

उत्तरकाशी शराबबंदी (ETV Bharat)

21 हजार जुर्माने का प्रावधान: इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य मानपुर संजय कोहली ने बताया कि, सभी ग्रामीणों ने संयुक्त हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव पारित कर गांव में होने वाले मांगलिक एवं वैवाहिक कार्यक्रम में शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. साथ ही 21 हजार रुपए जुर्माना भी तय किया गया. इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि ग्राम सभा ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगी और कोई भी उसके समारोह में शामिल नहीं होंगे. इस मौके ग्रामीणों के साथ महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के सदस्य मौजूद रहे.

ग्राम पंचायत की बैठक. (ETV Bharat)

फोल्ड में शराबबंदी को लेकर फैसला: वहीं फोल्ड की खुली ग्राम सभा की पंचायत भवन में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान सोनपाल रमोला ने की. वहां पर क्षेत्र पंचायत सदस्य लक्ष्मी देवी भी मौजूद रही. बैठक में सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत क्षेत्र में शराब के सेवन और बिक्री से उत्पन्न सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं पर चिंता व्यक्त की गई. ग्राम की शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत फोल्ड को नशामुक्त घोषित करने का निर्णय लिया गया.

फोल्ड गांव में 51 हजार का जुर्माना: प्रस्ताव के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में शराब की बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर शराब पीते, बेचते या अवैध भंडारण करते पाए जाने वाले व्यक्ति पर 51,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की राशि ग्राम पंचायत निधि में जमा कराई जाएगी. इसके साथ ही नशामुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाने और ग्राम निगरानी समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया. ग्राम सभा ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया.

मानपुर गांव में खुली बैठक में प्रस्ताव पारित. (ETV Bharat)

उत्तरकाशी में कई गांवों में शराब बैन: इससे पहले उत्तरकाशी के विकासखंड डुंडा के लोदाड़ा गांव में भी शराबबंदी का फैसला लिया जा चुका है. यहां भी शादी में शराब परोसने पर 51 हजार रुपए का जुर्माना है. अब धनारी क्षेत्र के फोल्ड ग्राम पंचायत और मानपुर गांव में किसी भी समारोह और कार्यक्रम में शराब परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है. इस तरह से अभी तक उत्तरकाशी जिले के तीन गांवों में शराब बैन का फैसला लिया जा चुका है. बैठक में फैसला लिया गया कि अगर नियमों का किसी ने उल्लघंन किया तो उसके खिलाफ 51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इस धनराशि को गांव की विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा.

Last Updated : December 24, 2025 at 1:12 PM IST

उत्तरकाशी शराबबंदी
