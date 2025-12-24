ETV Bharat / state

उत्तरकाशी: शादी व मांगलिक कार्यों में शराब बैन, ₹51 हजार तक का जुर्माना और बहिष्कार, दो गांवों का फैसला

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में ग्रामीण गांव में शराबबंदी को लेकर जागरुक हो रहे हैं. इसी क्रम में भटवाड़ी तहसील क्षेत्र के मानपुर गांव के ग्रामीणों ने खुली बैठक में प्रस्ताव पारित कर गांव में शराब प्रतिबंध करने का निर्णय लिया है. प्रस्ताव के तहत ग्राम पंचायत मांगलिक व वैवाहिक कार्यक्रम सहित ग्राम सभा में शराब की बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर 21,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया है.

मानपुर गांव को नशामुक्त करने का फैसला: बीते सोमवार को ग्राम प्रधान मानपुर शंकर प्रसाद भट्ट की अध्यक्षता में ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित हुई. बैठक में सर्व सहमति से पंचायत क्षेत्र में शराब के सेवन और बिक्री से उत्पन्न सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं पर चिंता व्यक्त की गई. ग्राम सभा में शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत मानपुर को नशामुक्त घोषित करने का निर्णय लिया गया.

₹21 हजार जुर्माने का प्रावधान: इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य मानपुर संजय कोहली ने बताया कि, सभी ग्रामीणों ने संयुक्त हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव पारित कर गांव में होने वाले मांगलिक एवं वैवाहिक कार्यक्रम में शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. साथ ही 21 हजार रुपए जुर्माना भी तय किया गया. इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि ग्राम सभा ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगी और कोई भी उसके समारोह में शामिल नहीं होंगे. इस मौके ग्रामीणों के साथ महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के सदस्य मौजूद रहे.