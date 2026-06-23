ETV Bharat / state

लखनऊ अग्निकांड के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा फैसला; पूरे परिसर का होगा फायर ऑडिट, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

लखनऊ अग्निकांड के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा फैसला ( Photo credit: ETV Bharat )