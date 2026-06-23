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लखनऊ अग्निकांड के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा फैसला; पूरे परिसर का होगा फायर ऑडिट, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने कहा कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

लखनऊ अग्निकांड के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा फैसला
लखनऊ अग्निकांड के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का बड़ा फैसला (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 10:50 PM IST

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लखनऊ : राजधानी में हाल ही में एक कोचिंग संस्थान में हुई आगजनी की दुखद घटना के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने पूरे विश्वविद्यालय परिसर का व्यापक फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समग्र समीक्षा कर भविष्य में किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकना है.



कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी ने कहा कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हजारों छात्र-छात्राओं, शोधार्थियों, शिक्षकों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण विश्वविद्यालय प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि लखनऊ की हालिया घटना हमारे लिए एक गंभीर चेतावनी है. फायर ऑडिट के माध्यम से सभी शैक्षणिक विभागों, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों और पुस्तकालयों में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की तकनीकी समीक्षा कराई जाएगी.

सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, फायर ऑडिट की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेजी जाएगी. रिपोर्ट में दिए गए सुझावों और निर्देशों के अनुरूप परिसर में आवश्यक सुधारात्मक कदम तत्काल उठाए जाएंगे, ताकि सुरक्षा मानकों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.


विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परिसर में अग्नि सुरक्षा और छात्र हितों को लेकर पहले से ही सतर्कता बरती जा रही थी. इस क्रम में अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डीएसडब्ल्यू) की ओर से 13 जून को विश्वविद्यालय के सभी विभागों और संकायों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया था. पत्र के माध्यम से विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध अग्निशामक यंत्रों (फायर एक्सटिंग्विशर) की संख्या, उनकी कार्यशीलता तथा वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा अभियान का दायरा मुख्य परिसर तक सीमित न रखते हुए संबद्ध महाविद्यालयों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. सभी संबद्ध कॉलेजों को अपने-अपने संस्थानों में अनिवार्य रूप से फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देशों सहित आधिकारिक पत्र जारी किया जा रहा है, ताकि विश्वविद्यालय से जुड़े सभी शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.



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