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15 अगस्त पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला: मंत्रियों को सौंपी गई जिलों की कमान, जानिए आपके जिले में कौन सा मंत्री तिरंगा फहराएंगे?

लखनऊ: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने मंत्रियों को जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए तैनात किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में मुख्य समारोह में शामिल होंगे और तिरंगा फहराएंगे. सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में और दूसरे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे.



15 अगस्त पर किस मंत्री को मिला कौन सा जिला?: राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सभी आवंटित मंत्री अपने-अपने जिलों में ध्वजारोहण करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे.