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सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, सलाहकारों व अन्यों को मिले कैबिनेट रैंक खत्म, वेतन-भत्तों में 20 फीसदी कटौती

सीएम सुक्खू ने जिस तरह से अपने करीबियों को कैबिनेट रैंक बांटे थे, उसे लेकर भाजपा विरोध करती आई है. भाजपा का आरोप है कि ये मित्रों की सरकार है. इधर, बजट सेशन से ऐन पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अप्रत्याशित कदम के जरिए सभी को चौंका दिया है. हालांकि कैबिनेट रैंक खत्म करने और वेतन-भत्तों में कटौती से कोई खास आर्थिक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये संकेतात्मक कदम बताया जा रहा है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार ये कदम खर्च कम करने और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में उठाया गया है.

ये कटौती 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी. इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है. पत्र में कहा गया है कि सरकार के निर्देश पर विभिन्न निगम व बोर्ड सहित अन्य सलाहकारों को दिए गए कैबिनेट रैंक तुरंत प्रभाव से खत्म किए जा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि इस समय सरकार में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली, सीएम के आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल, सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, इन्फ्रास्ट्रक्चर सलाहकार अनिल कपिल सहित रामपुर के विधायक नंदलाल को भी कैबिनेट रैंक दिया गया है.

शिमला: आरडीजी बंद होने के बाद हिमाचल सरकार संकट से घिरी हुई है. सरकार के सामने भारी आर्थिक संकट है. गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने सलाहकारों व अन्यों को दिए गए कैबिनेट रैंक खत्म कर दिए हैं. यही नहीं, सरकार ने सभी को मिलने वाले वेतन व भत्तों में बीस फीसदी की कटौती की है.

सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का वेतन ढाई लाख रुपए मासिक है. उन्हें गाड़ी सहित ऑफिस की सुविधा है. मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का वेतन भी ढाई लाख रुपए प्रति माह ही है. इन्फ्रास्ट्रक्चर सलाहकार अनिल कपिल का वेतन 2.31 लाख रुपए मासिक है. आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल मात्र एक रुपए मासिक वेतन लेते हैं. इसके अलावा सातवें राज्य वित्ता योग के अध्यक्ष नंदलाल को भी कैबिनेट रैंक मिला है. एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली भी कैबिनेट रैंक प्राप्त विधायक हैं.

सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को आदेश दिया है कि वो इस फैसले को तुरंत लागू करें. सरकार ने खर्च कम करने और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ने के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है. ऐसे में विपक्ष की ओर से सरकार पर अपने मित्रों को कैबिनेट रैंक और पद बांटने के आरोप लगाए जाते रहे हैं.

गोकुल बुटेल ने किया समर्थन

मैं सरकार द्वारा वित्तीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्षों और सलाहकारों से कैबिनेट रैंक वापस लेने के निर्णय का स्वागत करता हूं. 20% वेतन कटौती भी वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक जिम्मेदार और समयोचित कदम है. साथ ही, सरकार को सेवा विस्तार पर कार्यरत अधिकारियों की समीक्षा करनी चाहिए. अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि योग्य युवाओं को सार्वजनिक सेवा में आने के समान अवसर मिलें. मैं स्वयं ₹1 के प्रतीकात्मक वेतन पर कार्य कर रहा हूं, बिना किसी TA/DA के, और अपने वाहन और आवास का खर्च स्वयं वहन कर रहा हूं- गोकुल बुटेल सीएम के आईटी सलाहकार

21 मार्च को बजट

वित्त आयोग ने ने आरडीजी पर कैंची चला दी है. इसके बाद प्रदेश को सरकार को केंद्र से मिलने वाली मदद बंद हो गई है. इससे सरकार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था. सरकार अपने आर्थिक संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है, ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए. सरकार को अभी 21 मार्च को अपना बजट भी पेश करना है, जिसके लिए कल से सत्र की शुरुआत हो रही है.

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