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हरियाणा सरकार का बड़ा निर्णय: पात्र कब्जा धारकों को राहत, शामलात भूमि के मकानों को नियमित करने की तिथि 16 जनवरी 2027 तक बढ़ी

पात्र कब्जा धारकों को राहत. हरियाणा सरकार ने शामलात भूमि के मकानों को नियमित करने की तिथि को 16 जनवरी 2027 तक बढ़ाया.

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हरियाणा सरकार का बड़ा निर्णय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2026 at 5:24 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 5:30 PM IST

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कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर वर्षों से बने आवासीय मकानों को नियमित करने और भूमि विक्रय से जुड़े मामलों में नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है. सरकार ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 जनवरी 2027 कर दिया है. कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि "जो-जो व्यक्ति इसके पात्र हैं और जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वह समय रहते इसके लिए आवेदन कर सकते हैं."

पात्रता एवं मुख्य प्रावधान:

​नियम और दायरा: 31 मार्च 2004 या उससे पहले ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर बने अधिकतम 500 वर्ग गज तक के आवासीय मकानों के नियमितीकरण और भूमि क्रय-विक्रय के लिए आवेदन किया जा सकता है.

​केवल ऑनलाइन व्यवस्था: सभी नए एवं लंबित आवेदनों की प्रक्रिया केवल समाधान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी. कोई भी ऑफलाइन या भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं होगा.

​पुराने आवेदनों का डिजिटलीकरण: जिन आवेदकों ने पहले ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया था, उन्हें भी अपने दस्तावेज़, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव समाधान पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.

​प्रक्रियात्मक सुधार और पारदर्शिता

प्रशासनिक अधिकार में बदलाव: मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया है. इसके तहत मामलों की अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति अब संबंधित जिला उपायुक्त को सौंपी गई है.

पारदर्शी ट्रैकिंग व SMS अलर्ट: आवेदन की हर स्थिति ग्राम सचिव की रिपोर्ट, ग्राम सभा की कार्यवाही, BDPO की अनुशंसा और उपायुक्त स्तर की स्वीकृति की जानकारी आवेदक को मोबाइल पर SMS द्वारा मिलेगी. इससे सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी.

आवेदन अवधि बढ़ाने का कारण: सीमांकन रिपोर्ट मिलने में देरी और कागजी औपचारिकताओं के कारण कई पात्र नागरिक समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाए थे. इसी वजह से सरकार ने नियम 15बी में संशोधन कर अवधि बढ़ाई है.

वर्तमान स्थिति और प्रशासनिक निर्देश: ​कुरुक्षेत्र जिले में अब तक समाधान पोर्टल के माध्यम से 1,116 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 292 आवेदन ग्राम सचिव स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए हैं कि वे गांवों में मुनादी करवाकर इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र नागरिक इस राहत से वंचित न रहे.

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Last Updated : September 4, 2026 at 5:30 PM IST

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