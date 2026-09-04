ETV Bharat / state

हरियाणा सरकार का बड़ा निर्णय: पात्र कब्जा धारकों को राहत, शामलात भूमि के मकानों को नियमित करने की तिथि 16 जनवरी 2027 तक बढ़ी

हरियाणा सरकार का बड़ा निर्णय ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर वर्षों से बने आवासीय मकानों को नियमित करने और भूमि विक्रय से जुड़े मामलों में नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है. सरकार ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 जनवरी 2027 कर दिया है. कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि "जो-जो व्यक्ति इसके पात्र हैं और जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वह समय रहते इसके लिए आवेदन कर सकते हैं." पात्रता एवं मुख्य प्रावधान: ​नियम और दायरा: 31 मार्च 2004 या उससे पहले ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर बने अधिकतम 500 वर्ग गज तक के आवासीय मकानों के नियमितीकरण और भूमि क्रय-विक्रय के लिए आवेदन किया जा सकता है. ​केवल ऑनलाइन व्यवस्था: सभी नए एवं लंबित आवेदनों की प्रक्रिया केवल समाधान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी. कोई भी ऑफलाइन या भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं होगा. ​पुराने आवेदनों का डिजिटलीकरण: जिन आवेदकों ने पहले ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया था, उन्हें भी अपने दस्तावेज़, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव समाधान पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.



​प्रक्रियात्मक सुधार और पारदर्शिता