PET अभ्यर्थियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला; प्रयागराज-झांसी और कानपुर-मथुरा रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा, टिकट वितरण और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 12:59 PM IST
प्रयागराज: PET परीक्षा-2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुगम यात्रा और भारी भीड़ के प्रबंधन के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने व्यापक परिचालन योजना तैयार की है. 25 और 30 अक्टूबर फिर 1 नवंबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के मद्देनजर विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के संचालन के साथ-साथ कई नियमित ट्रेनों के फेरे बढ़ाने और समय में बदलाव का निर्णय लिया गया है.
प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) अमित कुमार सिंह ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के निर्देशन में सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा, टिकट वितरण और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.
जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि PET परीक्षा तीनों तिथियों में दो पालियों (सुबह 10:00 से 12:00 बजे और दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे) में आयोजित होगी. अभ्यर्थियों की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल समेत प्रमुख स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों, टिकट काउंटरों और प्रवेश-निकास द्वारों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं. मंडल स्तर पर बने 'वार रूम' से सीसीटीवी कैमरों के जरिये स्टेशनों पर भीड़ और व्यवस्थाओं की 24 घंटे रियल-टाइम निगरानी की जा रही है.
चलाई जा रही 2 प्रमुख अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें-
- गाड़ी संख्या 01821 (प्रयागराज जं.– वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी): 12 कोच वाली ये ट्रेन 24, 29 और 31 अक्टूबर 2026 को प्रयागराज जंक्शन से रात 19:45 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:15 बजे झांसी पहुंचेगी.
- गाड़ी संख्या 01823 (कानपुर सेंट्रल – मथुरा जं.): 12 कोच की ये ट्रेन 24, 29 और 31 अक्टूबर 2026 को कानपुर सेंट्रल से रात 20:00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन तड़के 03:10 बजे मथुरा पहुंचेगी. इससे कानपुर, फफूंद, इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूंडला रूट के परीक्षार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा.
नियमित ट्रेनों का विस्तार और समय में फेरबदल: पीआरओ ने आगे बताया कि प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल के आपसी समन्वय से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और झांसी रूटों पर मांग के अनुसार अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी.
इसके अलावा कानपुर सेंट्रल से लखनऊ, रायबरेली और खजुराहो खंड की 3 ट्रेनों के समय में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है.
कानपुर सेंट्रल–फतेहपुर, इटावा–कानपुर सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल–टूंडला सहित विभिन्न रूटों की कुल 9 ट्रेनों के विस्तार का प्रावधान किया गया है, जिन्हें भीड़ के दबाव को देखते हुए तुरंत प्रभावी किया जाएगा.
रेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों को समय पर उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना और परीक्षा समाप्ति के बाद उन्हें सुरक्षित घर वापसी की निर्बाध सुविधा उपलब्ध कराना है.
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