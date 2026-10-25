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PET अभ्यर्थियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला; प्रयागराज-झांसी और कानपुर-मथुरा रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

PET परीक्षा 2026 प्रयागराज मंडल उत्तर मध्य रेलवे परीक्षा स्पेशल ट्रेन ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: PET परीक्षा-2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुगम यात्रा और भारी भीड़ के प्रबंधन के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने व्यापक परिचालन योजना तैयार की है. 25 और 30 अक्टूबर फिर 1 नवंबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के मद्देनजर विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के संचालन के साथ-साथ कई नियमित ट्रेनों के फेरे बढ़ाने और समय में बदलाव का निर्णय लिया गया है.

प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) अमित कुमार सिंह ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के निर्देशन में सभी प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा, टिकट वितरण और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.