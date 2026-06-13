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DTC का बड़ा फैसला: अब हर सोमवार को बंद रहेंगे 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' वितरण केंद्र

डीटीसी के उप मुख्यमहाप्रबंधक अमन देव छिकारा ने इस फैसले के पीछे की मुख्य वजह स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि इन केंद्रों पर तैनात कर्मचारी बीते 3 मार्च से बिना किसी बड़े ब्रेक के लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं. लंबे समय से निरंतर ड्यूटी करने के कारण कर्मचारियों की कार्यक्षमता व मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभाग ने महसूस किया कि उन्हें भी एक तय साप्ताहिक अवकाश मिलना बेहद जरूरी है. इसके बाद विभाग द्वारा सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अब सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है. सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही हर सोमवार को केंद्रों को बंद रखने का ये आधिकारिक निर्णय लिया गया है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की महिलाओं व डीटीसी बसों में मुफ्त सफर करने वाली महिला यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने अपनी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे सभी 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' वितरण केंद्र अब से हर सोमवार को पूरी तरह बंद रहेंगे.

अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को केंद्र बंद रहने की वजह से महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी या असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए पहले से ही पुख्ता तैयारी कर ली गई थी. दिल्ली के सभी कार्ड वितरण केंद्रों पर पूर्व में ही इस संबंध में नोटिस व सूचना बोर्ड लगा दिए गए थे, जिससे केंद्र पर आने वाली महिलाओं को इस नए नियम की जानकारी पहले से ही मिल सके.

दिल्ली में अब तक बन चुके हैं करीब 11 लाख कार्ड

बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को बसों में बार-बार पेपर टिकट लेने के झंझट से मुक्ति दिलाने व सफर को और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी. वर्तमान में पूरी दिल्ली में 70 से भी अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं. इन केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 11 लाख से अधिक महिलाओं के पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाए जा चुके हैं.

योजना को लेकर अफवाहों पर लगा विराम

इस नए बदलाव के बीच विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि यह केवल एक साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था है. सरकार की तरफ से इस योजना को बंद करने या इसमें किसी अन्य प्रकार की कटौती करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है. ये योजना पहले की तरह ही पूरी तरह प्रभावी रहेगी, बस अब महिलाएं सोमवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य निर्धारित दिनों में केंद्रों पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकेंगी.

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