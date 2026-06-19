दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' का आगाज: अधिकृत पार्किंग स्थलों पर चार महीने तक पार्किंग शुल्क दोगुना
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, प्रदूषण रोकने के लिए 'अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' लागू.
Published : June 19, 2026 at 1:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की सर्दियों और उसमें होने वाले प्रदूषण का गहरा नाता है. हर साल ठंड के साथ ही शहर की फिजाओं में जहर घुलने लगता है और फिर शुरू होती है पाबंदियों की आपाधापी. लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ एक 'प्रोएक्टिव' (समय से पहले) रणनीति तैयार की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था के नोटिफाईड होने की घोषणा की है.
अब सर्दियों का इंतजार नहीं, पहले से होगी तैयारी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक की व्यवस्था में प्रदूषण बढ़ने और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होने के बाद लोगों को सूचना मिलती थी, जिससे नागरिकों, व्यापारियों और निर्माण एजेंसियों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं होता था. उन्होंने कहा, ''हम सर्दियों का इंतजार नहीं करना चाहते. अब से यह व्यवस्था लागू की गई है कि नवंबर से फरवरी के बीच प्रदूषण से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे, इसकी जानकारी महीनों पहले ही सभी हितधारकों को दे दी जाएगी." पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित यह फ्रेमवर्क सीएक्यूएम के ग्रैप के साथ मिलकर काम करेगा. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी विभाग और एजेंसियां सर्दियों की शुरुआत से पहले ही पूरी तरह अलर्ट रहें.
पेट्रोल पंपों पर सख्ती, पार्किंग शुल्क में होगी बढ़ोतरी
सड़कों पर वाहनों के धुएं को कम करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 के बीच दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर बीएस-VI वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर अब केवल उन वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होगा.
इसके अलावा, निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी तक दिल्ली की अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा. साथ ही, यातायात के दबाव को घटाने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में 'स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग' और अधिकतम 50 प्रतिशत फिजिकल उपस्थिति का प्रावधान लागू किया जाएगा. वर्क फ्रॉम होम के जरिए कर्मचारी अपना काम जारी रख सकेंगे, जिससे सड़कों पर भीड़ कम हो सके.
निर्माण कार्यों पर भी रहेगी नजर
निर्माण गतिविधियों और धूल प्रदूषण को लेकर भी सरकार ने अग्रिम योजना तैयार की है. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सभी निर्माण एजेंसियों को पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन करना होगा. विशेष रूप से 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 के बीच, जब प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक खतरनाक होने की संभावना रहती है, तब निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. हालांकि, आपातकालीन परियोजनाओं को इससे राहत मिल सकती है. बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट सप्रेशन सिस्टम का उपयोग करना अब अनिवार्य होगा.
खुले में आग जलाने पर ड्रोन से निगरानी
सर्दियों में कचरा या पत्तियां जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने फील्ड सर्विलांस के साथ-साथ ड्रोन आधारित निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने सभी आरडब्ल्यूए और संस्थानों से अपील की है कि वे सुरक्षाकर्मियों के लिए ठंड से बचने के लिए आग जलाने के बजाय वैकल्पिक हीटिंग व्यवस्था सुनिश्चित करें. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एनवायर्नमेंटल कंपनसेशन के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
साझी भागीदारी से ही बदलेगी हवा
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ यह लड़ाई केवल सरकार के भरोसे नहीं जीती जा सकती. इसके लिए आरडब्ल्यूए, उद्योग जगत, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों का सहयोग अनिवार्य है. सरकार ने यह अग्रिम सूचना इसीलिए दी है ताकि संबंधित पक्ष अपनी योजनाएं पहले से तैयार कर सकें. यह नई व्यवस्था न केवल दिल्लीवासियों को राहत देगी, बल्कि सर्दियों के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को कम करने में भी निर्णायक साबित होगी.
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