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LG के आदेश पर DDA का एक्शन: अतिक्रमण पर 'जीरो टॉलरेंस', उड़नदस्तों व क्यूआरटी के लिए एसओपी जारी, 72 घंटे में ढहेंगी अवैध इमारतें

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सरकारी व डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) की जमीनों पर अवैध कब्जे और निर्माण करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी व सख्त कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के 'जीरो-टॉलरेंस' के निर्देश के बाद डीडीए ने अपनी प्रवर्तन प्रणाली को मजबूत करते हुए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है. इस नए नियम के तहत अब किसी भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पहचान होने के बाद उसे मात्र 72 घंटे के भीतर ध्वस्त कर दिया जाएगा.

दरअसल, हाल ही में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए की सलाहकार परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी. बैठक में उन्होंने साफ कहा था कि राजधानी में कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एलजी के इसी कड़े रुख को अमलीजामा पहनाते हुए डीडीए ने फ्लाइंग स्क्वाड (उड़नदस्तों) और क्विक रिस्पांस टीम के लिए नई कार्यप्रणाली (एसओपी) को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है.

इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा करना, अवैध निर्माणों की शुरुआती स्तर पर ही पहचान करना और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें तुरंत हटाना है. खास बात ये है कि विकास क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली निजी जमीनों पर भी यदि कोई अवैध निर्माण चल रहा है, तो कानून सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे भी ढहा दिया जाएगा.

14 फ्लाइंग स्क्वाड करेंगे जमीनों की निगरानी

जमीनी स्तर पर पैनी नजर रखने के लिए डीडीए ने अपने विभिन्न जोनों में 14 समर्पित फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया है. इन टीमों का काम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नियमित रूप से व्यवस्थित फील्ड निरीक्षण करना होगा. ये टीमें अतिक्रमण या अवैध निर्माण को शुरुआती चरण में ही पकड़ लेंगी. मौके पर ही जमीन के मालिकाना हक व उसकी वास्तविक स्थिति का निर्धारण किया जाएगा. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उड़नदस्ते उल्लंघन वाली जगहों की जियो-टैग्ड तस्वीरें लेंगे, जिन पर तारीख व समय दर्ज होगा.

4 क्विक रिस्पांस टीमें करेंगी त्वरित कार्रवाई

अतिक्रमण को जमींदोज करने का जिम्मा 4 समर्पित क्विक रिस्पांस टीमों को सौंपा गया है. फ्लाइंग स्क्वाड से रिपोर्ट मिलने व आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये टीमें एक्शन में आएंगी. एसओपी के अनुसार, फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा अतिक्रमण की पहचान किए जाने के बाद अधिकतम 72 घंटों के भीतर क्यूआरटी को उसे हटाने की कार्रवाई पूरी करनी होगी.