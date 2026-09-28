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चिरमिरी में जमीन धंसने से बढ़ा खतरा, गड्ढे में समा गई बाइक, लोगों को किया जा रहा शिफ्ट

एमसीबी : चिरमिरी के हल्दीबाड़ी घड़ी चौक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शराब दुकानों के सामने अचानक जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया.जमीन धंसने के बाद प्रभावित हिस्से से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.घटना के दौरान एक बाइक भी धंसी हुई जमीन में फंस गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस, प्रशासन और एसईसीएल के अधिकारी पहुंचे.रक्षा के मद्देनजर अंग्रेजी और देशी शराब दुकानों को तत्काल बंद कराया गया. इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाते हुए पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया.

मेरे भाई का एक बाइक था वो गड्ढे में समा गया है. इसके अलावा कोई जनहानि नहीं हुई है.आसपास के लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है- राम लखन,स्थानीय

धंसी जमीन में फंसी बाइक जमीन धंसने की घटना के दौरान एक बाइक भी प्रभावित हिस्से में फंस गई. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना प्रशासन को दी. अधिकारियों के पहुंचने के बाद प्रभावित क्षेत्र को खाली कराया गया और किसी भी व्यक्ति को धंसे हुए हिस्से के आसपास जाने से रोक दिया गया.

जमीन धंसने के बाद निकलने लगा धुआं बताया जा रहा है कि हल्दीबाड़ी घड़ी चौक के पास सड़क किनारे अचानक जमीन नीचे धंस गई. जमीन धंसने के साथ ही वहां से धुआं निकलता दिखाई दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम को देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.घटना शराब की अंग्रेजी और देशी शराब दुकानों के ठीक सामने होने के कारण प्रशासन ने किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए दोनों दुकानों को बंद करा दिया. मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसे पुलिस और प्रशासन की टीम ने हटाया.

पहले भी गैस निकलने की शिकायत का दावा



स्थानीय लोगों और वार्ड पार्षद के मुताबिक, इस इलाके में लंबे समय से जमीन से गैस निकलने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं. बताया गया कि इस संबंध में पहले भी अधिकारियों और महापौर को जानकारी दी गई थी. अब जमीन धंसने और धुआं निकलने की घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन और एसईसीएल से पूरे इलाके का तकनीकी और सुरक्षा निरीक्षण कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका को टाला जा सके.

गड्ढे में समा गई बाइक (etv bharat chhattisgarh)

गड्ढा होने की सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम को अवगत कराया गया है. महापौर और अफसरों की टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य कर रही है. जो लोग आसपास घर में रह रहे हैं उन्हें शिफ्ट कराया जा रहा है- पूर्वा,पूर्व पार्षद

महापौर, आयुक्त, एसडीएम और एसईसीएल की टीम मौके पर



घटना की जानकारी मिलते ही चिरमिरी नगर निगम के महापौर, आयुक्त, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस बल और एसईसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर भेजा. इसके बाद जेसीबी की मदद से धंसे हुए हिस्से को मिट्टी से भरने की कार्रवाई शुरू कराई गई.जिस स्थान से धुआं निकल रहा था, उसे भी सुरक्षा के लिहाज से घेरकर लोगों की आवाजाही रोक दी गई.

परिवार को दूसरी जगह कराया जा रहा शिफ्ट (etv bharat chhattisgarh)





एक परिवार को सुरक्षित स्थान पर कराया जा रहा शिफ्ट



प्रशासन के मुताबिक, घटना में फिलहाल किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है.हालांकि धंसे हुए हिस्से के आसपास एक परिवार के रहने की जानकारी सामने आई है. संभावित खतरे को देखते हुए परिवार को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया जा रहा है.





प्रभावित क्षेत्र किया गया ब्लॉक



प्रशासन ने फिलहाल जमीन धंसने वाले पूरे हिस्से को ब्लॉक कर दिया है.लोगों को प्रभावित स्थान से दूर रहने की हिदायत दी गई है. धंसे हुए हिस्से में मिट्टी भरने के साथ ही आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करने की कार्रवाई की जा रही है.

आसपास रहने वाले अन्य परिवारों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.प्रभावित क्षेत्र वाले इलाके में रह रहे परिवार को एनसीपीएच क्लब में अस्थायी रूप से ठहराने की व्यवस्था की जा रही है. इसके बाद एसईसीएल के साथ समन्वय कर परिवार के स्थायी पुनर्वास को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी- विजेंद्र सिंह सारथी, एसडीएम

एसईसीएल करेगी जांच



फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जमीन अचानक क्यों धंसी और धंसे हुए हिस्से से धुआं निकलने के पीछे क्या वजह है.स्थानीय स्तर पर जमीन के नीचे गैस या पुरानी खदान से जुड़ी गतिविधियों को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन इसकी वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है. जमीन धंसने की वास्तविक वजह और धुएं के स्रोत की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी. एसईसीएल और प्रशासन की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है.

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