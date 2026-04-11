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दिल्ली में साइबर ठगी का बड़ा भंडाफोड़, गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों का हो रहा था खेल; 14 गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के साउथ-वेस्ट जिले की साइबर टीम ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह म्यूल बैंक अकाउंट्स के जरिए देशभर में ठगी को अंजाम दे रहा था और गेमिंग ऐप के जरिए पैसे को छिपाया जाता था. इस बड़ी कार्रवाई में 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद की गई है.

साउथ-वेस्ट जिले के साइबर थाना पुलिस की कार्रवाई

साइबर अपराध के खिलाफ ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था,और आम लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं, ऑनलाइन पार्ट-टाइम जॉब और गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जाल में फंसाता था. जांच में सामने आया कि यह सिंडिकेट म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करता था. यानी ऐसे बैंक खाते जो किसी और के नाम पर खोले जाते थे और उन्हें कमीशन के बदले गिरोह को दे दिया जाता था. इन खातों के जरिए ठगी की रकम को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, ताकि पुलिस के लिए असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाए.

साइबर ठगी का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

यह गिरोह सोशल मीडिया, टेलीग्राम और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए, लोगों को लालच देता था कभी निवेश में मोटा मुनाफा, तो कभी घर बैठे नौकरी का झांसा. साउथ-वेस्ट जिले की साइबर टीम ने तकनीकी निगरानी, बैंक खातों के विश्लेषण और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की. जांच के दौरान कई संदिग्ध बैंक खातों की पहचान हुई, जिनका इस्तेमाल ठगी के पैसों को ट्रांसफर करने में किया जा रहा था.

सबसे पहले मोहम्मद फैज़ नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया,जिसने अपने ही रिश्तेदार मोहम्मद फहाद को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराया था.इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद सहित कई जगहों पर छापेमारी कर गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया.