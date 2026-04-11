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दिल्ली में साइबर ठगी का बड़ा भंडाफोड़, गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों का हो रहा था खेल; 14 गिरफ्तार

14 साइबर ठगों को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है. जिनमें 6 को राजधानी के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किया गया.

दिल्ली में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
दिल्ली में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 11, 2026 at 10:07 AM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के साउथ-वेस्ट जिले की साइबर टीम ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह म्यूल बैंक अकाउंट्स के जरिए देशभर में ठगी को अंजाम दे रहा था और गेमिंग ऐप के जरिए पैसे को छिपाया जाता था. इस बड़ी कार्रवाई में 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद की गई है.

साउथ-वेस्ट जिले के साइबर थाना पुलिस की कार्रवाई

साइबर अपराध के खिलाफ ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था,और आम लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं, ऑनलाइन पार्ट-टाइम जॉब और गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जाल में फंसाता था. जांच में सामने आया कि यह सिंडिकेट म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करता था. यानी ऐसे बैंक खाते जो किसी और के नाम पर खोले जाते थे और उन्हें कमीशन के बदले गिरोह को दे दिया जाता था. इन खातों के जरिए ठगी की रकम को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, ताकि पुलिस के लिए असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाए.

साइबर ठगी का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

यह गिरोह सोशल मीडिया, टेलीग्राम और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए, लोगों को लालच देता था कभी निवेश में मोटा मुनाफा, तो कभी घर बैठे नौकरी का झांसा. साउथ-वेस्ट जिले की साइबर टीम ने तकनीकी निगरानी, बैंक खातों के विश्लेषण और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की. जांच के दौरान कई संदिग्ध बैंक खातों की पहचान हुई, जिनका इस्तेमाल ठगी के पैसों को ट्रांसफर करने में किया जा रहा था.

सबसे पहले मोहम्मद फैज़ नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया,जिसने अपने ही रिश्तेदार मोहम्मद फहाद को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराया था.इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद सहित कई जगहों पर छापेमारी कर गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया.

जांच में एक बड़ा खुलासा तब हुआ जब लक्ष्मी नगर इलाके में इस गिरोह का एक ऑपरेशनल ऑफिस सामने आया. यहां एक गेमिंग ऐप के नाम पर कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जहां से लोगों को ऑनलाइन बेटिंग और निवेश के लिए उकसाया जाता था. यहीं से ठगी की पूरी रकम को गेमिंग अकाउंट्स के जरिए घुमाया जाता था,जिससे पैसों के असली स्रोत को छिपाया जा सके.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकद, लैपटॉप और कई एटीएम कार्ड बरामद किए

28 मोबाइल फोन,17 पासबुक,3 लैपटॉप और 23 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं. यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि यह गिरोह बड़े स्तर पर साइबर ठगी में शामिल था.

साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर टीम ने एक संगठित साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह म्यूल बैंक अकाउंट्स के जरिए ठगी की रकम को ट्रांसफर करता था,और गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे छिपाने की कोशिश करता था. इस कार्रवाई में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और उनके पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पासबुक और नकदी बरामद की गई है. हम इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों और मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं- ADCP अभिमन्यु पोस्वाल

जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे हैंक नाम का एक मास्टरमाइंड है, जिससे गिरोह के कुछ सदस्य संपर्क में थे. पुलिस अब इस पूरे इंटर-स्टेट नेटवर्क को खंगाल रही है, ताकि इस साइबर सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचा जा सके. दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है, कि किसी भी ऑनलाइन निवेश, नौकरी या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने से पहले पूरी जांच जरूर करें. अगर कोई संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक मिले, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं.

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CYBER FRAUD ARRESTED IN DELHI
14 ARRESTED IN CYBER CRIME DELHI
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साउथ वेस्ट जिले के साइबर थाना पुलिस
CYBER FRAUD RACKET BUSTED IN DELHI

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