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चारधाम हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा खुलासा; श्रद्धालुओं को शिकार बनाने वाले 3 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की तरफ से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल से ही करें.

हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी
हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर चल रहे एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है. आरोपियों ने सरकारी पोर्टल जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से लाखों रुपये की ठगी की. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया. उन्हें आधिकारिक पोर्टल जैसी दिखने वाली एक फर्जी वेबसाइट मिली.

वेबसाइट पर 'Book Now' पर क्लिक करते ही उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया गया, जहां खुद को अधिकृत एजेंट बताकर आरोपियों ने टिकट बुकिंग के नाम पर पैसे ले लिए. भुगतान के बाद अधिकारी को ईमेल और व्हाट्सएप पर टिकट भी भेज दिए गए. लेकिन जब उनका परिवार उत्तराखंड के फाटा हेलिपैड पहुंचा तो पता चला कि टिकट पूरी तरह फर्जी थे. इसके बाद पूरे मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस से की गई.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुई ठगी नहीं, बल्कि कई राज्यों में फैला एक संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क है. आरोपी फर्जी वेबसाइट बनाकर, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए श्रद्धालुओं को अपने जाल में फंसाते थे और ऑनलाइन भुगतान लेकर फरार हो जाते थे. DCP साउथ अनंत मित्तल ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए साइबर पुलिस स्टेशन, साउथ डिस्ट्रिक्ट के SHO इंस्पेक्टर हंसराज स्वामी के नेतृत्व में और अतिरिक्त डीसीपी (ऑपरेशंस) अरविंद कुमार की निगरानी में एक विशेष टीम बनाई गई. प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई.

उन्होंने कहा, जो मामला शुरुआत में ऑनलाइन ठगी की एक अकेली घटना लग रहा था, वह जांच के दौरान कई राज्यों में फैले एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क के रूप में सामने आया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और ठगी की कुल रकम कितनी है. दिल्ली पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि चारधाम यात्रा या हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल से ही करें. किसी भी अनजान लिंक, फर्जी वेबसाइट या व्हाट्सएप एजेंट के झांसे में आने से बचें.

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CHAR DHAM HELICOPTER FRAUD EXPOSED
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