गौरेला पेंड्रा मरवाही में बड़ी साइबर ठगी, महिला टीचर को बनाया निशाना
गौरेला पेंड्रा मरवाही के गौरेला थाना क्षेत्र में एक महिला शिक्षिका से बड़ी ठगी हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 7, 2026 at 5:17 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. अब प्रदेश के वनांचल जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में ठगी हुई है. एक अज्ञात ठग ने खुद को परिचित बताकर शिक्षिका से 83 हजार रुपये की ठगी कर ली. मामले की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 45 हजार रुपये होल्ड करा दिए हैं तथा आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
परिचित बनकर ठगी की वारदात
पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के गुरुकुल इलाके की है. यहां शिक्षिका मंजुलसा एक्का के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने पहले पूछा कि क्या आप मुझे पहचान रही हैं?. इस पर शिक्षिका ने उसे अपने किसी परिचित के रूप में समझ लिया. इसके बाद आरोपी ने बताया कि उसके तीन परिचितों का सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं और तत्काल पैसों की आवश्यकता है. उसने मदद के नाम पर तीन लाख रुपये की मांग की.
ठगी के बाद पुलिस में शिकायत
आरोपी ठग की बातों में आकर शिक्षिका ने मोबाइल के जरिए अलग अलग किश्तों में कुल 83 हजार रुपये उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए. कुछ समय बाद पीड़िता को संदेह हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है. इसके बाद उन्होंने तत्काल गौरेला थाना पुलिस को मामले की सूचना दी.
साइबर फ्रॉड से संबंधित प्रक्रिया अपनाते हुए रकम को ट्रेस करने का प्रयास किया, जिसमें 45 हजार रुपये होल्ड कराने में सफलता मिली है. शेष राशि की जानकारी जुटाई जा रही है.पीड़िता की शिकायत पर गौरेला थाने में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच कर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है- शनिप रात्रे, थाना प्रभारी, गौरेला
जीपीएम पुलिस की लोगों से अपील
जीपीएम पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा परिचित बनकर पैसे मांगने पर तुरंत उसकी पहचान की पुष्टि करें. बिना जांच के किसी भी खाते या डिजिटल माध्यम से रकम ट्रांसफर न करें. साइबर ठगी का शक होने पर तत्काल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करे.