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फर्जी एलपीजी कस्टमर केयर के बहाने साइबर ठगी, बुजुर्ग के खाते से लाखों रकम पार

भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि अवधपुरी रिसाली निवासी 65 वर्षीय किशोर कुमार साहू से यह ठगी हुई है. उन्होंने गैस सिलेंडर डिलीवर नहीं होने पर सेक्टर-10 स्थित जयदीप गैस एजेंसी का कस्टमर केयर नंबर इंटरनेट पर सर्च किया.सर्च के दौरान उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला, जिसे उन्होंने एजेंसी का आधिकारिक नंबर समझकर कॉल किया.

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई पर साइबर ठगों की बुरी नजर है. साइबर ठगों ने गैस एजेंसी के फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए एक बुजुर्ग से 1.95 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली. पूरी घटना नेवई थाना क्षेत्र की है. इस वारदात के बाद हर कोई हैरान है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन भुगतान करते वक्त सावधान रहें.

दुर्ग में साइबर ठगी (ETV BHARAT)

बैंकिंग एक्सेस हासिल कर ठगी

कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को गैस एजेंसी कर्मचारी बताते हुए मदद का भरोसा दिलाया.आरोपी ने पीड़ित को एक व्हाट्सएप नंबर देकर गैस सेवा एक्टिवेशन के नाम पर 10 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा. भरोसे में आकर बुजुर्ग ने फोन-पे के जरिए रकम भेज दी. पुलिस के मुताबिक, इसी छोटे ट्रांजैक्शन के जरिए साइबर ठगों ने बैंकिंग एक्सेस हासिल कर लिया. करीब आधे घंटे बाद पीड़ित के एसबीआई खाते से 97 हजार रुपए निकाल लिए गए. इसके बाद 26 मई को यूको बैंक खाते से भी 98 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए गए. इस तरह कुल 1 लाख 95 हजार रुपए की ठगी हुई.

किसी भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही लें. अनजान लिंक या नंबर पर भुगतान करने से बचें- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई

रकम कटने का मैसेज मिलने के बाद पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और नेवई थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज किया है.