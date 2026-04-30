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डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से एक करोड़ की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

बिलासपुर में एक बुजुर्ग महिला से बड़ी ठगी हुई है. यह जिले में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है.

Cyber ​​Fraud Case in Bilaspur
बिलासपुर में साइबर फ्रॉड का केस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 30, 2026 at 10:35 PM IST

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है. 82 साल की महिला को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर एक करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी कर ली गई है. पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो पुलिस ने तेजी से इस केस में जांच शुरू कर दी है.

डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर बड़ी ठगी

सीएसपी सिटी कोतवाली गगन कुमार के अनुसार घटना 20 अप्रैल 2026 की है, जब महिला के मोबाइल पर एक अंजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आया. कॉल करने वाले ने खुद को संजय PSI मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया और महिला पर टेरर फंडिंग केस में शामिल होने का आरोप लगाया. इसके बाद आरोपी ने वीडियो कॉल के जरिए फर्जी पुलिस और क्राइम ब्रांच जैसा माहौल तैयार कर महिला को विश्वास में ले लिया और उसे डिजिटल अरेस्ट में होने की बात कही.

फोन पर बुजुर्ग महिला को डराया

शातिर अपराधियों ने फोन पर बुजुर्ग महिला को डराया और धमकाया. ठगों ने फोन पर कहा कि वह कंबोडिया से महिला और उसके परिवार पर नजर रख रहे हैं. यदि उन्होंने किसी को जानकारी दी या घर से बाहर निकलीं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस डर के कारण महिला मानसिक दबाव में आ गई और आरोपी के निर्देश का पालन करने लगीं.

ठगों ने पैसे ट्रांसफर करने को कहा

ठग ने महिला से उनके बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट FD डेबिट कार्ड और अन्य बचत से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर ली.इसके बाद वो जांच प्रक्रिया का हवाला देते हुए महिला से कहा कि उन्हें अपनी पूरी राशि एक कथित सरकारी या आरबीआई खाते में ट्रांसफर करनी होगी जिसे जांच पूरी होने के बाद वापस कर दिया जाएगा.

एक करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी

महिला ने भरोसा करते हुए अलग-अलग दिनों में कुल 1,04,80,000 की राशि ट्रांसफर कर दी. इस दौरान ठग लगातार बुजुर्ग महिला के संपर्क में रहा और व्हाट्सएप पर फर्जी नोटिस और दस्तावेज भेजकर महिला को भ्रमित करता रहा.बाद में जब ठग ने बुजुर्ग महिला से अलग से 50 लाख की और मांग की तब महिला ने अपने बेटे से रकम की मांग की इसपर बेटे को शक हुआ तो तुरंत पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई.

बिलासपुर पुलिस की अपील, नहीं होता डिजिटल अरेस्ट

इस बारे में ईटीवी भारत ने बिलासपुर के पुलिस अधिकारी गगन कुमार से बात की है. आईपीएस गगन कुमार ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट पूरी तरह फर्जी और गैर-कानूनी अवधारणा है. कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तारी नहीं करती और न ही किसी से पैसे ट्रांसफर करने को कहती है. इसके अलावा, किसी भी आधिकारिक नोटिस या वारंट को व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाना भी असंभव है.

बिलासपुर पुलिस की लोगों से अपील है कि वे ऐसे किसी भी कॉल या संदेश से घबराएं नहीं और तुरंत उसे काट दें. किसी भी स्थिति में अपनी बैंकिंग जानकारी, OTP या निजी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें. यदि इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आए तो तुरंत अपने परिवार या नजदीक के पुलिस स्टेशन को सूचना दें. साथ ही साइबर अपराध से बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 और आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in⁠ पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं- गगन कुमार, आईपीएस

बिलासपुर पुलिस ने कहा है कि किसी भी तरह के साइबर अपराध की सूचना जल्द से जल्द पुलिस को दें. इस तरह के मामले में कोई देरी न करें. देरी करने पर जांच पर असर पड़ सकता है.

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