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आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले अस्पतालों के सामने संकट; जानें क्या है इसकी वजह

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में वर्तमान में 213 निजी अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय गोरखपुर.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय गोरखपुर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 7:31 AM IST

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गोरखपुर: आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित निजी अस्पतालों को सेवा देने के लिए 'नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स' का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा. यह निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करते हैं.

ऐसा नहीं करने पर उनकी संबद्धता समाप्त हो जाएगी. जिसका सीधा असर कहीं न कहीं मरीजों पर भी पड़ेगा. इस आदेश के आने के बाद ऐसे हॉस्पिटल के संचालकों का कहना है कि इसकी मान्यता लेने में 6 महीने का समय लगता है. जबकि 'स्टेट एजेंसी फॉर कंप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज' ने इन्हें 3 महीने का ही समय दिया है.

गोरखपुर नर्सिंग होम एसोसिएशन के महामंत्री डॉ. अजय शुक्ला ने कहा कि अस्पताल संचालक जो नियम आयुष्मान भारत में इलाज के थे, उसका पालन कर रहे हैं. अब इस नियम का पालन करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है, वह कठिनाई भरी है.

उन्होंने इस इलाज के लिए अपने अस्पताल में संसाधनों में भी बढ़ोतरी कर रखी है. ऐसे में अगर जो भी अस्पताल इस सुविधा से वंचित होता है, तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा और मरीजों को भी दिक्कत होगी. जितने मरीज अस्पतालों में इलाज कराते थे, वह आखिर कहां इलाज करा पाएंगे.

फिलहाल हम लोगों ने इस आवेदन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है, लेकिन समय सीमा की बाध्यता से आंखों के सामने संकट दिख रहा है. ऐसी स्थिति प्रदेश के उन सभी निजी अस्पतालों के सामने होगी, जो आयुष्मान भारत योजना से सम्बद्ध हैं. हमने सांसद रवि किशन शुक्ला से मिलकर भी इस मामले में समय सीमा बढ़ाने के लिए पहल करने का अनुरोध किया है.

गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा ने बताया कि आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पतालों के लिए नया शासनादेश आया है. उसका अक्षरश: अनुपालन कराना अनिवार्य है.

सभी संबद्ध अस्पतालों को एनएबी प्रमाणन कर लेने के लिए पत्र भेजा जा रहा है. स्टेट एजेंसी कंप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज ने योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए इसे शीघ्रता से अपने से जोड़ने का निर्देश जारी किया है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में वर्तमान में 213 निजी अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं. इनमें से केवल 27 अस्पतालों के पास (NBH)का प्रमाण पत्र है. शेष 183 अस्पताल इस मानक को पूरा नहीं कर पाए हैं.

यदि निर्धारित अवधि में भी प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर सके तो उनकी योजना में सहभागिता प्रभावित हो सकती है. यह प्रमाणन अस्पतालों में गुणवत्ता सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है.

नर्सिंग होम एसोसिएशन के डॉ. अमित मिश्रा ने कहा कि यदि समय सीमा में कोई राहत नहीं दी गई तो बड़ी संख्या में अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के दायरे से बाहर हो सकते हैं. इसका सीधा असर गरीब और जरूरतमंद मरीजों पर पड़ेगा जो इस योजना के तहत निःशुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त करते हैं.

इस प्रमाणन की आवश्यकता के सामने आने पर इंडियन मेंडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल अपने स्तर से प्रयास कर रहा है. राज्य और केंद्र स्तर पर यह बात उठे इसके लिए सदर सांसद रवि किशन से भी संगठन मिल चुका है और प्रमाण के अनिवार्य करने वाली दिक्कतों के बारे में अवगत कराया है. सांसद ने भरोसा दिलाया है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री से बात की जाएगी.

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