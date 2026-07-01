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आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले अस्पतालों के सामने संकट; जानें क्या है इसकी वजह

गोरखपुर: आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित निजी अस्पतालों को सेवा देने के लिए 'नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स' का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा. यह निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य है, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करते हैं.

ऐसा नहीं करने पर उनकी संबद्धता समाप्त हो जाएगी. जिसका सीधा असर कहीं न कहीं मरीजों पर भी पड़ेगा. इस आदेश के आने के बाद ऐसे हॉस्पिटल के संचालकों का कहना है कि इसकी मान्यता लेने में 6 महीने का समय लगता है. जबकि 'स्टेट एजेंसी फॉर कंप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज' ने इन्हें 3 महीने का ही समय दिया है.

गोरखपुर नर्सिंग होम एसोसिएशन के महामंत्री डॉ. अजय शुक्ला ने कहा कि अस्पताल संचालक जो नियम आयुष्मान भारत में इलाज के थे, उसका पालन कर रहे हैं. अब इस नियम का पालन करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है, वह कठिनाई भरी है.

उन्होंने इस इलाज के लिए अपने अस्पताल में संसाधनों में भी बढ़ोतरी कर रखी है. ऐसे में अगर जो भी अस्पताल इस सुविधा से वंचित होता है, तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा और मरीजों को भी दिक्कत होगी. जितने मरीज अस्पतालों में इलाज कराते थे, वह आखिर कहां इलाज करा पाएंगे.

फिलहाल हम लोगों ने इस आवेदन की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है, लेकिन समय सीमा की बाध्यता से आंखों के सामने संकट दिख रहा है. ऐसी स्थिति प्रदेश के उन सभी निजी अस्पतालों के सामने होगी, जो आयुष्मान भारत योजना से सम्बद्ध हैं. हमने सांसद रवि किशन शुक्ला से मिलकर भी इस मामले में समय सीमा बढ़ाने के लिए पहल करने का अनुरोध किया है.

गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा ने बताया कि आयुष्मान योजना से संबद्ध अस्पतालों के लिए नया शासनादेश आया है. उसका अक्षरश: अनुपालन कराना अनिवार्य है.