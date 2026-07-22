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अमेठी में सड़क सुरक्षा पर बड़ा एक्शन: मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग की तो खैर नहीं, 15 दिन का विशेष अभियान

स्क्रीन पर नजर, तो समझो चालान सीधे घर!: बैठक में यातायात निरीक्षक की ओर से वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग की बढ़ती घटनाओं की जानकारी दी गई. जिसके बाद जिलाधिकारी ने अगले 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध अधिकतम चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.

अमेठी: सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए अमेठी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई. जिसमें कई सख्त निर्देश दिए गए. इसे सख्ती से लागू करने के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

हेलमेट, सीट बेल्ट पर भी नजर: इस महाअभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की जांच तेज करने और हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ जनजागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए. सभी स्कूल वाहनों की नियमित जांच कर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करने का भी आदेश जारी हुआ है.

अमेठी में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा आमजन मानस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम फैसले किए गए है. राष्ट्रीय राजमार्ग जगदीशपुर और इन्हौना क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण को अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं.- संजय चौहान, जिला अधिकारी, मेरठ



कमरौली रेलवे क्रासिंग का होगा चौड़ीकरण: अमेठी के कमरौली रेलवे क्रॉसिंग पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में रेलवे क्रॉसिंग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा. इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.



टैक्सी स्टैंड के लिए चयनित हुआ स्थान: बैठक में गौरीगंज और जायस नगर पालिका क्षेत्रों में टैक्सी स्टैंड और पार्किंग के लिए भूमि का चयन कर लेने की जानकारी दी गई. चयनित स्थलों पर पेयजल, शौचालय और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए टैक्सी स्टैंड का सुव्यवस्थित संचालन कराया जाएगा. ताकि यात्रियों एवं वाहन चालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें.



लापरवाही पर गिरी गाज: जिला मुख्यालय गौरीगंज बस स्टेशन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान एआरएम रोडवेज के बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने एआरएम का एक दिन का वेतन रोकने और उनसे स्पष्टीकरण मांगने के आदेश दिए.



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