नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, 14 अवैध ढाबों और होटलों को किया ध्वस्त

नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाकर 14 ढाबे तोड़े गए.

Nuh bulldozer action
नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रशासन का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 5, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
नूंह: जिले के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया. गुरुवार और शुक्रवार को हुए इस संयुक्त एक्शन में एसडीएम लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में एक्सप्रेसवे किनारे बनाए गए अवैध ढाबों और होटलों पर कार्रवाई की गई.कार्रवाई शुरू होते ही कई संचालक खुद ही ढांचे हटाने लगे, जबकि कुछ मौके से फरार हो गए.

14 ढाबों पर बुलडोजर कार्रवाई: अभियान के दौरान प्रशासन ने कुल 14 अवैध ढाबों और होटलों को ध्वस्त किया. इस दौरान डीएसपी अजायब सिंह, ट्रैफिक एसएचओ सुखबीर सिंह सहित भारी पुलिस बल तैनात रहे. बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर भीड़ भी जुट गई.

Nuh bulldozer action
14 अवैध ढाबों और होटलों को किया ध्वस्त (ETV Bharat)

ट्रैफिक और बिजली विभाग की कार्रवाई: इस बारे में डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि, "इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 75 चालान जारी किए. वहीं, बिजली विभाग ने अवैध कनेक्शन के 4 चालान किए. सभी अवैध निर्माणों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की गई ताकि दोबारा ऐसी गतिविधियां न हों."

अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

प्रशासन की चेतावनी: वहीं, एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि, "एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध होटल, ढाबा, दुकान या पार्किंग दोबारा दिखाई दी तो संबंधित व्यक्तियों पर सीधे जेल और भारी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. यह कदम यात्रियों की सुरक्षा, सुचारू यातायात और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है."

आगे भी जारी रहेगा अभियान: प्रशासन ने घोषणा की है कि अगले कुछ दिनों में एक्सप्रेसवे के पास पनप रही अवैध पार्किंग पर भी सख्त कार्रवाई होगी. सर्दी के मौसम में बढ़ते कोहरे और संभावित सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अभियान तेज किया गया है.

