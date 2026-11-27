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दिल्ली में दवाओं की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई: तीन दिन में 83 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, मंत्री ने कही ये बात

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दवाओं की अनधिकृत बिक्री और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत तीन दिनों में शहर के विभिन्न हिस्सों के 83 दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 43 फर्मों में विभिन्न नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है. विभाग ने इन सभी उल्लंघनकर्ता फर्मों के खिलाफ आवश्यक नियामकीय कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह अभियान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित किया गया. इसमें विशेष रूप से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने और बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के एंटीबायोटिक्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) किट और नशे की लत पैदा करने वाली दवाओं की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया.