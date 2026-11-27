दिल्ली में दवाओं की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई: तीन दिन में 83 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, मंत्री ने कही ये बात
अनधिकृत बिक्री की पहचान के लिए कई स्थानों पर डिकॉय यानी गुप्त ग्राहकों की मदद भी ली गई. क्या है मामला, पढ़ें..
Published : November 27, 2026 at 9:04 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में दवाओं की अनधिकृत बिक्री और नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत तीन दिनों में शहर के विभिन्न हिस्सों के 83 दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 43 फर्मों में विभिन्न नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है. विभाग ने इन सभी उल्लंघनकर्ता फर्मों के खिलाफ आवश्यक नियामकीय कार्रवाई शुरू कर दी है.
यह अभियान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित किया गया. इसमें विशेष रूप से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने और बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के एंटीबायोटिक्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) किट और नशे की लत पैदा करने वाली दवाओं की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया.
तीन दिनों के निरीक्षण का ब्योरा: औषधि निरीक्षकों की टीमों ने उत्तर-पश्चिम, पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जांच की.
20 नवंबर, 2026: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के त्रिनगर और पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में 29 फर्मों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 13 फर्मों में नियम उल्लंघन मिला. इनमें से 5 फर्में बिना वैध पर्चे के एमटीपी किट की खरीद-बिक्री और/या उचित रिकॉर्ड न रखने में संलिप्त पाई गईं, जबकि 8 फर्मों में नशे की लत पैदा करने वाली दवाओं की अवैध खरीद-बिक्री के मामले सामने आए.
23 नवंबर, 2026: एएमआर पर केंद्रित इस दिन के अभियान के तहत यमुना विहार, पहाड़गंज और करोल बाग की 30 फर्मों की जांच की गई. इनमें से 13 फर्मों में औषधि नियम, 1945 का उल्लंघन पाया गया, जिनमें 11 मामले एएमआर से जुड़े और 3 मामले नशे की लत पैदा करने वाली दवाओं से संबंधित थे.
25 नवंबर, 2026: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रामपुरा व इंद्रलोक और दक्षिणी दिल्ली के सुल्तानपुर में 24 फर्मों का निरीक्षण हुआ, जिनमें 17 फर्में नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं. इनमें से 12 फर्मों के खिलाफ एएमआर संबंधी और 4 फर्मों के खिलाफ नशे की लत पैदा करने वाली दवाओं से जुड़े उल्लंघन दर्ज किए गए.
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एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा: निरीक्षण के दौरान बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं की बिक्री, खरीद-बिक्री का अनिवार्य रिकॉर्ड न रखना और पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाएं बेचने जैसी खामियां सामने आईं. अनधिकृत बिक्री की पहचान के लिए कई स्थानों पर डिकॉय यानी गुप्त ग्राहकों की मदद भी ली गई. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बिना चिकित्सकीय निगरानी के एंटीबायोटिक्स के अनियंत्रित उपयोग से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है, जिससे संक्रमणों का इलाज कठिन हो जाता है. उन्होंने एमटीपी किट और नशे की दवाओं की अवैध बिक्री को मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया. डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा, 'दवाओं की अनधिकृत बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सख्त प्रवर्तन और उल्लंघनों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से जनस्वास्थ्य की रक्षा करना हमारी प्रतिबद्धता है.'
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